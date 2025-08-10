A che ora Errani/Paolini-Danilovic/Potapova, WTA Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini continuano il loro inseguimento alla vetta del ranking mondiale di doppio e si apprestano a sfidare la coppia formata dalla serba Olga Danilovic e la russa Anastasia Potapova in occasione del primo turno del WTA 1000 di Cincinnati, ultimo grande evento dello swing estivo americano sul cemento in preparazione degli US Open.

Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 occupano attualmente la seconda posizione nella Race e, vincendo anche una sola partita in Ohio, effettuerebbero il sorpasso su Townsend/Siniakova avvicinandosi ulteriormente alla certezza aritmetica della qualificazione alle WTA Finals di Riad. Discorso diverso e un po’ più complicato invece per la prima piazza della classifica mondiale di specialità, in cui Sara e Jasmine si trovano al quinto posto con un distacco di quasi 1700 punti dalla n.1.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Danilovic/Potapova, valevole come primo turno del torneo di doppio del WTA Cincinnati 2025. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis e Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-DANILOVIC/POTAPOVA CINCINNATI 2025

Lunedì 11 agosto

Court 10 – Inizio alle ore 17.00

N. Mektic/R. Ram vs A. Pavlasek/J. Zielinski

A seguire, ma non prima delle ore 18.00

Jasmine Paolini/Sara Errani vs Olga Danilovic/Anastasia Potapova

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-DANILOVIC/POTAPOVA CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (in chiaro), Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.