CanoaSport in tv
A che ora Burgo/Freschi in finale ai Mondiali di canoa velocità: programma esatto, n. di corsia, avversari, tv
Samuele Burgo e Tommaso Freschi hanno staccato il pass per la finale del K2 500 metri maschile ai Mondiali 2025 di canoa velocità: la coppia azzurra, forte del sesto tempo assoluto fatto registrare nelle semifinali, tornerà in acqua domenica 24 agosto alle ore 10.54, partendo in corsia 3.
L’ultimo atto del K2 500 maschile dei Mondiali 2025 di canoa velocità, in programma all’Idroscalo di Milano, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara.
Canoa velocità, Tacchini/Casadei e Burgo/Freschi approdano in finale ai Mondiali di Milano. Bellan/Merigo sfiorano l’impresa
CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025
Domenica 24 agosto
10.54 Finale K2 500 maschile (con Samuele Burgo/Tommaso Freschi) – Diretta tv su Rai 2 HD
FINALE K2 500 MASCHILE
1 Spagna
2 Atleti Individuali Neutrali (Bielorussia)
3 Italia
4 Germania
5 Australia
6 Portogallo
7 Atleti Individuali Neutrali (Russia)
8 Lituania
9 Ungheria
PROGRAMMA MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD.
Diretta streaming: Rai Play.
Diretta live testuale: OA Sport.