CanoaSport in tv

A che ora Burgo/Freschi in finale ai Mondiali di canoa velocità: programma esatto, n. di corsia, avversari, tv

Pubblicato

7 secondi fa

il

Samuele Burgo e Tommaso Freschi
Samuele Burgo e Tommaso Freschi / Pier Colombo

L’ultimo atto del K2 500 maschile dei Mondiali 2025 di canoa velocità, in programma all’Idroscalo di Milano, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara.

Canoa velocità, Tacchini/Casadei e Burgo/Freschi approdano in finale ai Mondiali di Milano. Bellan/Merigo sfiorano l’impresa

CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025

Domenica 24 agosto

10.54 Finale K2 500 maschile (con Samuele Burgo/Tommaso Freschi) – Diretta tv su Rai 2 HD

FINALE K2 500 MASCHILE

1 Spagna
2 Atleti Individuali Neutrali (Bielorussia)
3 Italia
4 Germania
5 Australia
6 Portogallo
7 Atleti Individuali Neutrali (Russia)
8 Lituania
9 Ungheria

PROGRAMMA MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta live testuale: OA Sport.

