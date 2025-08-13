WTA Cincinnati 2025: Paolini e Bronzetti luci d’Italia tra pioggia e sorprese

Sorprese, pioggia, partite lottate. E, se ci può essere permesso, anche un bel po’ d’azzurro che va al di là di quello del campo così com’è attualmente colorato a Cincinnati. Nell’Ohio sono tante le cose accadute e anche quelle non accadute, come vedremo. Andiamo in ordine di tabellone.

Ci sarà un ottavo di finale tra giocatrici provenienti dalle qualificazioni: le storie però sono ben diverse. Se quella dell’attuale francese Varvara Gracheva, capace di battere senza troppi problemi una versione della ceca Karolina Muchova che, stando così le cose, preoccupa in chiave US Open, è ben diversa la storia della tedesca Ella Seidel. Vent’anni, di Amburgo, continua il suo percorso inatteso e, dopo Emma Navarro, batte anche McCartney Kessler, stavolta annullando anche due match point nel tie-break decisivo. Per la quarta volta negli ultimi sei anni una qualificata arriva ai quarti (nel 2022 furono due e una, Caroline Garcia, che qualificata era sì, ma sui generis, vinse il torneo).

Il tabellone risulta però monco, perché mancano la conclusione di Linette-Pegula, sospesa per pioggia sul set pari dopo una lotta non di poco conto, e l’intera Tauson-Veronika Kudermetova. Per le due ripresa oggi e ottavi domani. Anche se qualche rischio di furia di Giove Pluvio c’è, sebbene non così alto (i veri guai potrebbero esserci domenica).

Una delle giocatrici che, negli ultimi sei anni, è arrivata ai quarti dalle qualificazioni, cioè il dato di cui s’è detto più in alto, è Jasmine Paolini, che ci riuscì nel 2023. Oggi la toscana ha ben altro status, ma le ultime uscite non avevano convinto, quasi da contraccolpo del match con Svitolina al Roland Garros. Molto più ricca di segnali positivi la vittoria sull’americana Ashlyn Krueger, che le permette di arrivare alla rivincita della finale di Wimbledon 2024 con la ceca Barbora Krejcikova. Che, va detto, nel corso del torneo ha convinto meno (e basta rivedere il match con l’USA Iva Jovic per ulteriori conferme). Il che lascia aperte tante opzioni positive.

L’altra giocatrice dei colpi di mano, in questo torneo, è Lucia Bronzetti. Si aspettava da tempo un suo colpo e questo sta arrivando, e battere Jelena Ostapenko non è mai facile per mille motivi. La lettone era all’esordio de facto nel torneo (con Osorio era stato walkover), ma è giunta una rimonta che regala all’azzurra un ottavo di finale di gran lusso, quello con Coco Gauff. L’americana nemmeno ha dovuto faticare, in virtù del forfait dell’ucraina Dayana Yastremska, che già non aveva avuto sintomi rassicuranti contro la bulgara Viktoriya Tomova dopo giorni di antibiotici.

WTA 1000 CINCINNATI 2025 – RISULTATI TERZI TURNI

Seidel (GER) [Q]-Kessler (USA) [29] 6-4 2-6 7-6(6)

Gracheva (FRA) [Q]-Muchova (CZE) [11] 6-2 6-4

Tauson (DEN) [16]-V. Kudermetova rinviata per pioggia

Linette (POL) [31]-Pegula (USA) [4] 7-6(5) 3-6 sospesa per pioggia

Paolini (ITA) [7]-Krueger (USA) [26] 7-6(2) 6-1

Krejcikova (CZE)-Jovic (USA) [LL] 6-4 3-6 6-2

Bronzetti (ITA)-Ostapenko (LAT) [23] 1-6 6-3 6-4

Gauff (USA) [2]-Yastremska (UKR) [32] Walkover