A che ora Bellucci-Alcaraz, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Mattia Bellucci sarà atteso nelle prossime ore alla super sfida contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) nel secondo turno degli US Open 2025. Nella sessione serale dell’Arthur Ashe Stadium di domani, mercoledì 27 agosto, il lombardo dovrà tenere a bada la verve dell’ispirato iberico, dominante all’esordio contro lo statunitense Reilly Opelka.

Per Bellucci, invece, un confronto che non si è potuto completare contro il cinese Shang Juncheng (n.111 ATP), per i problemi fisici di quest’ultimo. Sullo score di 7-6 1-6 6-3 3-0 è calato il sipario. L’azzurro, dunque, sarà chiamato all’impresa perchè la versione di Alcaraz messa in mostra nel primo incontro fa paura.

Al di là del nuovo look rasato da autentico “Marine” degli Stati Uniti, la fluidità di tennista fatta vedere sul Centrale ha lasciato di stucco. Bellucci dovrà trovare la chiave col suo tennis di talento e vario per far giocar male il funambolo di Murcia. Le sue rotazioni mancine potrebbe essere un’insidia, ma a queste servirà associare potenza.

La partita tra Mattia Bellucci e Carlos Alcaraz, valida per il secondo turno degli US Open 2025, andrà in scena nella nottata italiana, ovvero alle 01.00 di giovedì 28 agosto (19.00 locali di mercoledì 27). La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in versione simulcast su SuperTennis HD e sui canali di Sky Sport; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match.

BELLUCCI-ALCARAZ US OPEN 2025

Mercoledì 27 agosto (orari italiani)

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30

N. Djokovic SRB vs Z. Svajda USA

J. Pegula USA vs A. Blinkova

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

M. Bellucci ITA vs C. Alcaraz ESP

A. Sabalenka vs P. Kudermetova

PROGRAMMA BELLUCCI-ALCARAZ US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport