LIVE Sonego-Schoolkate, US Open 2025 in DIRETTA: australiano da non sottovalutare

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match di primo turno dello US Open tra Lorenzo Sonego e Tristan Schoolkate, avversario australiano che sul cemento potrebbe dare qualche fastidio al nostro azzurro. Oltre il già citato tennista italiano, quest’oggi, sarà il turno di scendere in campo per il primo turno del torneo anche per Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, che sfideranno rispettivamente Vit Kopriva, Giovanni Mpetshi Perricard e Francisco Cerundolo.

Tornando a Sonego, però, il torinese sta vivendo un momento abbastanza positivo per come aveva iniziato la stagione: infatti, nel corso del Masters 1000 di Cincinnati, dove nel singolare è uscito al secondo turno dopo aver battuto Zizou Bergs per 2-0 (6-3, 7-6), per poi perdere con Taylor Fritz per 0-2 (6-7, 5-7), nella competizione del doppio è riuscito a sorprendere tutti insieme al suo compagno Musetti, con il quale ha raggiunto la finale, dove i due azzurri hanno subito la rimonta della coppia Mektic/Ram che hanno vinto 1-2 (6-4, 3-6, 5-10).

Nel corso della scorsa settimana di tornei, entrambi hanno disputato l’ATP 250 di Winston-Salem, dove Sonego non è riuscito a difendere il titolo vinto la passata stagione, battendo Stefan Dostanic per 2-1 (6-3, 6-7, 7-6) e venendo eliminati agli ottavi di finale da Jaume Munar che ha vinto 1-2 (6-4, 4-6, 1-6). Schoolkate, invece, non è riuscito neanche ad entrare nel main draw, visto che è stato sconfitto per 2-0 Nishesh Basavareddy (6-4, 6-3) nel secondo turno di qualificazione del torneo.

Anche se il pronostico è dalla parte di Sonego, l’australiano non è un avversario da sottovalutare: ricorderete quella volta che, al secondo turno dell’ultimo Australian Open, Schoolkate è riuscito a vincere il primo set contro Jannik Sinner, che poi rimonterà chiudendo il match sul 3-1 (4-6, 6-4, 6-1, 6-3), con l’altoatesino che poi vincerà il torneo. Il match tra Sonego e Schoolkate sarà il terzo sul Court 12, con il programma che inizierà alle 17.00 (orario italiano) con Beatriz Haddad Maia che affronta Sonay Kartal, seguito poi dall’incontro tra Caroline Dolehide e Xinyu Wang. Seguite con noi il match di Lorenzo Sonego, con la cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport! Buon tennis a tutti!