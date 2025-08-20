NuotoSport in tv
A che ora Alessandra Mao oggi ai Mondiali juniores di nuoto: programma 100 sl, tv, streaming
Oggi, mercoledì 20 agosto, nel corso della seconda giornata dei Mondiali junior 2025 di nuoto, in corso ad Otopeni, in Romania, scenderanno in acqua Alessandra Leoni e Alessandra Mao nelle batterie e nelle eventuali semifinali dei 100 stile libero femminili, mentre la finale si terrà domani.
CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI MONDIALI JUNIOR DI NUOTO DALLE 8.30 E DALLE 17.00
Batterie dalle 9.02 italiane, semifinali dalle 17.47, finale di domani alle 17.56. La diretta tv di semifinali e finale sarà a cura di Rai Sport HD, mentre la diretta streaming delle batterie sarà fruibile su Eurovision Sport, con semifinali e finale su Rai Play, infine la diretta live testuale sarà a cura di OA Sport.
CALENDARIO MONDIALI JUNIORES NUOTO 2025
Mercoledì 20 agosto
09:02 100 stile libero donne – Batterie (Alessandra Leoni, Alessandra Mao)
17:47 100 stile libero donne – Semifinali
Giovedì 21 agosto
17:56 100 stile libero donne – Finale
PROGRAMMA MONDIALI JUNIORES NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (semifinali e finali)
Diretta streaming: Eurovision Sport (batterie), Rai Play (solo semifinali e finale).
Diretta live testuale: OA Sport.