Mondiali juniores nuoto 2025 oggi: orari 20 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 20 agosto, seconda giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto giovanili a Otopeni (Romania). Nella piscina rumena assisteremo al day-2 di una rassegna iridata juniores in cui l’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista, dopo che nel primo giorno sono arrivate due medaglie: l’argento nella 4×100 stile libero uomini e il bronzo nella 4×200 stile libero donne.

Si darà il via alle danze con le batterie dei 200 misti uomini con Francesco Pernice e Matteo Venini ai nastri di partenza. A seguire competeranno Alessandra Leoni e Alessandra Mao nei 100 stile libero femminili e Francesco Ceolin nei 100 farfalla uomini.

A completamento del programma delle heat mattutine sono previste i 200 stile libero uomini con Carlos D’Ambrosio e Alberto Ferrazza, la staffetta mista mista e le serie lente degli 800 stile libero femminili con Lucrezia Domina. Nella sessione serale semifinali e finali con Daniele Del Signore, Irene Burato ed Emma Vittoria Giannelli già presenti negli atti conclusivi di 100 dorso uomini, 50 rana donne e 800 stile libero donne.

La seconda giornata dei Mondiali di nuoto giovanili a Otopeni (Romania) andrà in scena quest’oggi, mercoledì 20 agosto, e godrà della copertura televisiva di RaiSport HD limitatamente alle semifinali e alle finali; in streaming su RaiPlay (semifinali e finali) e su Eurovision Sport (copertura completa). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del secondo giorno di gare.

MONDIALI NUOTO JUNORES 2025

Mercoledì 20 agosto (orari italiani)

Sessione mattutina

08:32 200 misti uomini – Batterie

09:02 100 stile libero donne – Batterie

09:26 100 farfalla uomini – Batterie

09:45 200 farfalla donne – Batterie

10:04 200 stile libero uomini – Batterie

10:44 4×100 mista mixed – Batterie

11:05 800 stile libero donne – Serie lente

Sessione serale

17:02 100 dorso uomini – Finale

17:08 200 farfalla donne – Finale

17:16 200 stile libero uomini – Finale

17:23 50 rana donne – Finale

17:34 100 farfalla uomini – Semifinali

17:47 100 stile libero donne – Semifinali

18:00 100 rana uomini – Finale

18:06 100 dorso donne – Finale

18:18 200 misti uomini – Finale

18:30 800 stile libero donne – Serie veloce

18:49 4×100 mista mixed – Finale

AZZURRI IN GARA

08:32 200 misti uomini – Batterie (Francesco Pernice, Matteo Venini)

09:02 100 stile libero donne – Batterie (Alessandra Leoni, Alessandra Mao)

09:26 100 farfalla uomini – Batterie (Francesco Ceolin)

09:45 200 farfalla donne – Batterie (Nessuna azzurra al via)

10:04 200 stile libero uomini – Batterie (Carlos D’Ambrosio, Alberto Ferrazza)

10:44 4×100 mista mixed – Batterie (Italia)

11:05 800 stile libero donne – Serie lente (Lucrezia Domina)

17:02 100 dorso uomini – Finale (Daniele Del Signore)

17:08 200 farfalla donne – Finale

17:16 200 stile libero uomini – Finale

17:23 50 rana donne – Finale (Irene Burato)

17:34 100 farfalla uomini – Semifinali

17:47 100 stile libero donne – Semifinali

18:00 100 rana uomini – Finale

18:06 100 dorso donne – Finale

18:18 200 misti uomini – Finale

18:30 800 stile libero donne – Serie veloce (Emma Vittoria Giannelli)

18:49 4×100 mista mixed – Finale

PROGRAMMA MONDIALI JUNIORES NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (semifinali e finali)

Diretta streaming: RaiPlay (solo semifinali e finali nella sessione serale); Eurovision Sport (copertura completa).

Diretta testuale: OA Sport.