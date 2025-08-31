La Formula 1 torna dopo la pausa estiva con il GP d’Olanda 2025, sullo spettacolare circuito di Zandvoort, casa di Max Verstappen.

Le McLaren monopolizzano la prima fila, ma il resto del gruppo è vicinissimo e su questo tracciato “old school” ogni errore si paga carissimo.

E attenzione: la pioggia potrebbe cambiare completamente le carte in tavola e regalarci una gara indimenticabile.

Segui e commenta con noi in diretta il GP Olanda: analisi, emozioni e colpi di scena attesi sotto il cielo incerto di Zandvoort!