WTA Washington 2025: Leylah Fernandez vince la supersfida con Rybakina, sarà finale con Kalinskaya

Una semifinale di grandissima lotta e qualità, un’altra con un punteggio più classico. Si può riassumere così la situazione legata al WTA 500 di Washington, dove saranno Leylah Fernandez e Anna Kalinskaya a giocarsi la finale. E tanto per la canadese quanto per la russa i motivi che portano a determinare ragioni d’interesse sono tanti in questa fattispecie.

Nella prima semifinale per Fernandez c’è un soffertissimo successo su Elena Rybakina. La canadese e la kazaka, nel primo set, non si danno quasi fastidio al servizio, salvo il settimo e il decimo gioco che finiscono ai vantaggi. Tie-break inevitabile, ma lo domina Rybakina per 7-2. Nel secondo l’ex campionessa di Wimbledon se ne va subito, potrebbe anche salire sul 3-0 e poi sul 4-1 (per tre volte di fila), non ce la fa, e all’atto di servire per il match sul 5-4 subisce il controbreak a 30 di Fernandez, che sullo slancio non concede nulla nel tie-break, iniziato sul 5-0 e chiuso sul 7-3. Il terzo set è un po’ più simile al primo: qualche crisma di lotta in più, ma nessun break e nessuna palla break, il che significa altro tie-break e altro dominio della canadese, che va sul 4-0 e poi conclude sul 7-3 dopo tre ore e 16 minuti: 6-7(2) 7-6(3) 7-6(3).

Nella seconda semifinale a Kalinskaya riesce di impedire che si verifichi la rivincita della finale degli US Open 2021 tra Fernandez ed Emma Raducanu. Primo set abbastanza tranquillo fino al 3-3, quando la britannica si guadagna due palle break, neutralizzate dalla russa che poi, nel seguito, va a strapparle la battuta sul 4-4. Nel decimo gioco Kalinskaya prima annulla due palle del controbreak e poi chiude il 6-4. Nel secondo parziale le due si tolgono reciprocamente, e subito, il servizio, ma l’ultima parola ce l’ha Kalinskaya, che prima mette a segno il nuovo break sul 3-2, poi annulla una palla del 4-4 e, sventato questo pericolo, si fa sentire ancora in risposta per il 6-4 6-3 in un’ora e 36 minuti.

Per quanto riguarda Fernandez, si tratta della settima finale sul circuito maggiore, con un bilancio di 3-3: è a quota 3 Kalinskaya, che cerca invece la prima vittoria in assoluto sul tour dopo le sconfitte di un anno fa a Dubai (Paolini) e Berlino (Pegula).