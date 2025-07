WTA Praga, Lucrezia Stefanini eliminata agli ottavi da Marie Bouzkova

Si ferma negli ottavi di finale la corsa della lucky loser italiana Lucrezia Stefanini nel tabellone di singolare femminile dei Prague Open 2025 di tennis: l’azzurra esce di scena nel torneo di categoria WTA 250, in corso sul cemento outdoor di Praga, in Cechia, per mano della numero 5 del seeding, la padrona di casa Marie Bouzková, che si impone con un duplice 6-4, maturato in un’ora e 46 minuti di gioco, e nei quarti sfiderà la numero 9, la statunitense Ann Li.

Nel primo set l’azzurra cede il servizio ai vantaggi sia nel primo che nel terzo game e la ceca allunga sul 3-0. Stefanini recupera uno dei due break di ritardo, ma poi si fa togliere nuovamente la battuta e la ceca ne approfitta per allungare nuovamente sul 5-1. Con un parziale di 12 punti a 2 l’azzurra accorcia fino al 4-5, ma Bouzkova si porta sul 40-0 nel decimo game ed al terzo set point chiude i conti sul 6-4 in 49 minuti.

Nella seconda frazione, invece, Stefanini opera il break a trenta nel secondo game, ma subisce l’immediato controbreak. Nel settimo game è l’azzurra a cedere il servizio a quindici, ma questa volta è Stefanini a centrare il controbreak nell’ottavo gioco per il 4-4. La tennista italiana, però, cede nuovamente il servizio nel nono game, e questa volta Bouzkova non perdona, tenendo il servizio a quindici per il 6-4 in 57 minuti.

Le statistiche indicano una leggera preferenza per la ceca, che vince 60 punti contro i 53 dell’italiana. Stefanini mette più prime in campo, 66%-48%, ma Bouzkova ottiene più punti sia con la prima, 64%-53%, sia con la seconda, 44%-38%, nonostante commetta tre doppi falli in più dell’azzurra, 8-5. La numero 5 del seeding converte 6 delle 9 palle break avute a disposizione e ne cancella 2 delle 6 concesse all’italiana.