Mats Wilander estasiato da Sinner: “Il suo tennis è dai cinque ai dieci anni più avanti di quello che pensavo”

La vittoria a Wimbledon di Jannik Sinner sta avendo delle conseguenze importanti sull’opinione pubblica. Posteriormente alla finale persa al Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, Jannik veniva quasi rappresentato come un n.1 del mondo transitorio, rispetto all’iberico contro cui non riusciva a prevalere, nonostante un vantaggio di due set come nella sfida sul rosso francese.

L’affermazione sull’erba di Londra ha messo un po’ le cose al loro posto, battendo proprio Alcaraz (campione in carica) e dimostrando a se stesso e agli altri quanto sia in grado di imporsi nello scontro diretto con l’iberico. Alla prova dei fatti, in questo 2025, l‘altoatesino ha fatto suoi 2 Major e Carlitos 1, per di più sfiorando la vittoria parigina e ricordando i famosi tre match-point non sfruttati.

Conquistato dal modo di giocare dell’italiano è l’ex n.1 del mondo, Mats Wilander. Attualmente voce tecnica su Eurosport, lo svedese ha concesso un’intervista a L’Equipe, evidenziando alcuni aspetti del tennis di Jannik che l’hanno lasciato senza fiato: “Non ho mai visto nessuno giocare a tennis in modo così aggressivo come Sinner. Non è che colpisca tutto ciò che si muove come un pazzo, è che cerca sempre di colpire la palla in anticipo. Alcuni la colpiscono più forte di lui, ma nessuno arriva sulla palla così velocemente per giocarla in salita, senza mai aspettare che ricada“, ha affermato.

“Penso che il suo tennis sia dai cinque ai dieci anni più avanti rispetto a quella che immaginavo sarebbe stata l’evoluzione del gioco. Un po’ come quando, nel calcio, per la prima volta, si sono visti i passaggi rapidi di prima: la velocità del gioco è stata stravolta. Sta aprendo la strada e diventerà presto un modello, perché non tutti possono giocare a tennis come Alcaraz. Questo richiede un talento estremamente raro. D’altra parte, tutti possono provare a giocare come Sinner, il che non richiede un talento eccezionale di per sé, ma una dedizione totale“, ha concluso.