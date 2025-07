WTA Praga 2025, Bouzkova regola Noskova e vince il secondo titolo in carriera

Nella finale del torneo WTA di Praga Marie Bouzkova regola con il punteggio di 2-6 6-1 6-3 , in due ore e tredici minuti, la connazionale Linda Noskova, testa di serie numero uno, La quinta favorita del seeding conquista così il secondo titolo della sua carriera nel circuito maggiore, bissando il trionfo ottenuto nel 2022 nella capitale ceca.

La prima a rompere l’equilibrio iniziale, con il break del 2-1 ottenuto alla quarta opportunità, è Linda Noskova. La testa di serie numero uno annulla la palla dell’immediato contro break, allunga sul 3-1, difende i suoi turni di battuta e nel settimo game strappa nuovamente il servizio alla rivale per il 5-2. Noskova chiude i conti nell’ottavo gioco quando trasforma il secondo set point e firma il 6-2 del primo parziale.

La quinta favorita del seeding tiene il servizio di apertura, strappa il servizio all’avversaria per il 2-0 e allunga sul 3-0. La numero 23 WTA si sblocca con l’agevole turno di battuta del 3-1, la sua rivale, dopo aver annullato palla break, conquista il punto del 4-1. Al termine di un interminabile sesto gioco Bouzkova conquista il secondo break per il 5-1 e impatta il confronto siglando il 6-1 del secondo parziale.

Due doppi falli consecutivi di Noskova consegnano il break alla connazionale in apertura di terzo set, la numero uno del tabellone replica strappando a 30 il servizio alla rivale con un gran passante di rovescio. Gli altri due break confermano come il servizio non sia l’arma determinante nelle battute iniziali della frazione decisiva, la numero 23 del ranking è la prima a tenere il servizio quando firma il 3-2 con l’ace, la sua rivale la imita per il 3-3. Maria Bouzkova rompe l’equilibrio con il break del 4-3, consolida il vantaggio siglando a 15 il 5-3 e chiude sul 6-3 sfruttando l’errore di rovescio della rivale.

Bouzkova piazza quattro ace, commette nove doppi falli e converte il 55,6% di palle break a propria disposizione. La testa di serie numero cinque ottiene il 75,7% di punti sulla prima di servizio e il 42,2 % sulla seconda. Il computo complessivo dei punti della partita si chiude sull’83 a 74 per Bouzkova.