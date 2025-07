ATP Washington, Alex de Minaur e Ben Shelton approdano in semifinale. Eliminati Fritz e Medvedev

Una lunga giornata nell’ATP500 di Washington dedica ai quarti di finale. Le condizioni meteorologiche instabili hanno condizionato il regolare svolgimento dello schedule, ma alla fine il tutto è stato portato a termine. Non sono mancate le sorprese, da questo punto di vista. La prima eliminazione eccellente è stata quella del russo Daniil Medvedev.

Il n.14 del mondo è stato sconfitto dal talentuoso francese Corentin Moutet (n.59 ATP) col punteggio di 1-6 6-4 6-4. Dopo aver dominato il primo parziale, il moscovita si è perso, non trovando soluzioni alle variazioni di ritmo di Moutet. Sul cammino del transalpino ci sarà l’australiano Alex de Minaur (n.13 del ranking), a segno contro lo statunitense Brandon Nakashima (n.32 del mondo).

L’aussie è stato chirurgico nella gestione della partita, andando a pungolare soprattutto il dritto dello statunitense. Sullo score di 6-4 6-4 il nativo di Sydney ha centrato l’obiettivo del penultimo atto. E’ quanto ha fatto anche Ben Shelton (n.8 del mondo) nel derby americano contro Frances Tiafoe (n.11 ATP). Il mancino degli States ha fatto leva sul suo servizio e sui colpi di inizio gioco, piegando Tiafoe sullo score di 7-6 (2) 6-4. Non ci sarà in semifinale un altro confronto tra americani, visto che Taylor Fritz (n.4 ATP), in maniera incredibile, ha perso contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.26 del ranking).

Un match durato oltre tre ore e terminato nella nottata statunitense. L’iberico (n.12 del seeding) si è imposto col punteggio di 7-6 (3) 3-6 7-5. Da notare che Fritz nel terzo parziale si è trovato avanti 5-3, avendo la possibilità di chiudere la partita sul proprio servizio.