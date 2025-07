WTA Iasi, passano il turno Teichmann e Begu

Il torneo di Wimbledon si è chiuso con il trionfo di Iga Swiatek. Il grande circuito del tennis femminile riparte dai tornei sulla terra battuta di Amburgo e Iasi. In Romania sono sei gli incontri che caratterizzano il programma del lunedì. Passano il primo turno la svizzera Jil Teichmann, testa di serie numero sei, e la romena Irina Camelia Begu, testa di serie numero sette.

Nel primo incontro di giornata la croata Jana Fett, numero 151 del ranking WTA, regola 7-6 (6) 6-2,in due ore, la slovena Veronika Erjavec. Esce prepotentemente alla distanza Jil Teichmann. La giocatrice elvetica, numero 102 WTA, rimonta 1-6 7-6(2) 6-1 la rumena Miriam Bianca Bulgaru.

La romena Irina Camelia Begu impiega un’ora ed undici minuti per liquidare con un perentorio 6-1 6-2 la giapponese Nao Hibino. La polacca Maja Chwalinska, numero 145 del ranking WTA, supera 4-6 6-4 6-2, al termine di una sfida combattuta che si protrae per due ore e ventisei minuti, la russa Iryna Shymanovich.

La francese Varvara Gracheva piega 7-5 6-2, in un’ora e ventisette minuti, la wild card romena Ana Bogdan, numero 239 del ranking. In chiusura di giornata la statunitense Ann Li impiega un set per scaldare i motori e adottare la giusta velocità di crociera. La giocatrice americana batte 3-6 6-2 6-2 la spagnola Guiomar Maristany Zuleta De Reales.