WTA Iasi 2025, la svizzera Jil Teichmann sfiderà la romena Irina Camelia Begu in finale

Il torneo WTA 250 di Iasi si prepara a vivere il penultimo atto con la disputa delle partite di semifinale. Saranno la svizzera Jil Teichmann e l’esperta giocatrice romena Irina Camelia Begu a scendere in campo nella sfida che domani decreterà la vincitrice del titolo.

Nel primo incontro di giornata la svizzera Jil Teichmann, numero 102 del mondo, s’impone 6-4 6-3, in un’ora e trentacinque minuti, sulla veterana romena Sorana Cirstea, giocatrice che nella sua lunga carriera ha sfiorato la Top 20 ed è ora precipitata al numero 166 del ranking WTA.

La giocatrice elvetica vince in progressione il parziale inaugurale. La romena parte forte e rompe gli equilibri iniziali grazie al break del 3-1, la sua avversaria replica strappandole subito il servizio per il 3-2 e , dopo aver annullato le palle del possibile contro break, impatta sul 3-3. La tennista svizzera indirizza il parziale a proprio favore con il break del 5-4 e chiude i conti, a 15, nel gioco successivo per il 6-4 della partita di apertura.

Nel secondo set Teichmann parte forte e scappa sul 4-0 con due break per quello che sembra un autentico monologo. Cirstea però non ci sta e opera a 15 il break del 5-2. Il tentativo di reazione della giocatrice romena non riesce però a concretizzarsi perché la svizzera chiude definitivamente i conti con il break a 15 che certifica il 6-3 conclusivo.

Nella semifinale della parte bassa del tabellone la veterana Irina Camelia Begu, testa di serie numero sette e numero 110 del ranking WTA, si aggiudica 6-4 6-4, in due ore e nove minuti, il derby romeno contro la connazionale Jaqueline Cristian, seconda favorita del seeding.