WTA Amburgo 2025, la finale sarà Bondar-Boisson

Il torneo WTA di Amburgo sceglie le due giocatrici destinate a giocarsi il titolo nella sfida decisiva. Saranno l’ungherese Anna Bondar, testa di serie numero 7, e la francese Lois Boisson, quinta favorita del seeding e recente semifinalista del Roland Garros, a contendersi il successo finale.

Nel primo incontro di giornata la giocatrice magiara, numero 77 del ranking, regola 5-7 6-3 6-4, al termine di una battaglia di due ore e diciannove minuti, la slovena Kaja Juvan, numero 207 WTA e grande sorpresa del torneo tedesco. Un parziale inaugurale nel quale ci sono ben sette break su dodici giochi si risolve in volata. Bondar toglie il servizio alla rivale per il 5-5, la slovena le strappa nuovamente il servizio a 15 per il 6-5 e chiude conti al primo set point per il 7-5.

La giocatrice ungherese parte forte nella seconda frazione, strappa il servizio alla rivale per il 2-0 e difende fino in fondo il vantaggio ottenuto chiudendo i conti nel nono gioco dopo aver annullato la palla del possibile contro break. La magiara si conferma chirurgica anche nel terzo parziale, opera il break in apertura e chiude i conti nel decimo gioco quando trasforma il primo match point per sancire il 6-4 decisivo.

Nella semifinale della parte bassa la francese Lois Boisson, classe 2003, impiega un’ora e trentuno minuti per riuscire a regolare con il punteggio di 6-1 7-6(5) l’ucraina Dayana Yastremska, seconda favorita del seeding. Il primo set si risolve in un autentico monologo della tennista transalpina che chiude i conti in poco meno di mezz’ora. Boisson parte avanti anche nella seconda partita, Yastremska reagisce d’orgoglio con il break del 5-5 e si rifugia sul 6-6. L’equilibrio nel tie-break si rompe definitivamente sul 4-4, momento in cui la numero sessantatré del mondo vince tre degli ultimi quattro punti e porta a casa l’incontro.