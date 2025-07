WTA Amburgo 2025, primo titolo in carriera per la transalpina Loïs Boisson

Arriva il primo titolo in carriera sul circuito maggiore per la transalpina Loïs Boisson, che conquista il WTA 250 di Amburgo, sfruttando al meglio la wild card concessale dagli organizzatori, avendo la meglio nell’ultimo atto degli Hamburg Ladies Open 2025 di tennis sulla magiara Anna Bondár, battuta per 7-5 6-3 in un’ora e cinquanta minuti di gioco.

Nel primo set a partire molto meglio è l’ungherese, che vince 16 dei primi 20 punti giocati e vola via sul 4-0. Ai vantaggi del sesto game la transalpina recupera uno dei due break di ritardo, ma nel gioco successivo perde ancora la battuta, con la magiara che va sul 5-2. Bondár serve per due volte per il set, ma in entrambi i casi cede la battuta a 15, con Boisson che rientra sul 5-5. La francese annulla tre palle break nell’undicesimo game e poi strappa ancora il servizio a quindici all’ungherese, conquistando il parziale per 7-5 dopo un’ora di gioco.

Nella seconda frazione è ancora la magiara la prima ad allungare, grazie al break a trenta del terzo gioco che vale il 2-1, confermando poi lo strappo e portandosi sul 3-1. Boisson, però, reagisce ancora una volta, trova il controbreak a zero nel sesto game e firma l’aggancio sul 3-3. Gli ultimi tre game sono delle battaglie, si va sempre ai vantaggi, ma alla fine a spuntarla è sempre Boisson, che porta a casa il titolo col 6-3 in 50 minuti.

Le statistiche premiano la transalpina, che vince 75 punti contro i 62 della magiara, ma soprattutto mostrandosi più cinica nei momenti decisivi, dato che Boisson sfrutta 6 delle 9 palle break avute a disposizione e ne cancella 9 delle 13 concesse alla magiara, riuscendo a spuntarla nonostante i 10 doppi falli commessi.