Galatasaray Istanbul-Chieri oggi, Cev Cup volley femminile 2026: orario finale di ritorno, tv, streaming

La Reale Mutua Fenera Chieri si prepara a vivere una delle sfide più importanti della propria stagione: il ritorno della finale di CEV Cup femminile contro il Galatasaray Istanbul, in programma mercoledì 8 aprile alle ore 20.00 al Burhan Felek Voleybol Salonu. Dopo la sconfitta per 3-2 nella gara di andata a Torino, le piemontesi sono chiamate a una vera e propria impresa per conquistare il trofeo, in un contesto ambientale complesso e contro una squadra che ha già dimostrato grande solidità nei momenti decisivi.

Il primo atto della finale ha evidenziato un equilibrio sostanziale tra le due formazioni, ma ha anche messo in luce alcuni dettagli che potrebbero risultare determinanti nella sfida di ritorno. Chieri ha saputo tenere testa alle turche, vincendo due set con autorità e arrivando a giocarsi tutto al tie-break, dove però è mancata la lucidità necessaria per chiudere i conti. Il dato più significativo resta quello delle quattro palle match non sfruttate, un elemento che racconta quanto la partita fosse alla portata delle italiane, ma anche quanto sarà fondamentale gestire meglio i momenti chiave.

Per provare a ribaltare il risultato, Chieri dovrà ripartire da quanto di buono mostrato all’andata. L’attacco ha offerto risposte importanti, con Anett Nemeth principale terminale offensivo e il contributo costante di Stella Nervini e Laura Küenzler. Tuttavia, servirà maggiore continuità nell’arco del match, soprattutto nei parziali in cui il Galatasaray è riuscito a prendere subito il controllo. Ridurre gli errori nei frangenti decisivi e migliorare la gestione delle situazioni punto a punto sarà fondamentale per tenere aperta la contesa.

Altro aspetto determinante sarà il rendimento a muro, dove Alberti e Cekulaev hanno garantito fasi di grande efficacia ma senza riuscire a mantenere lo stesso livello per tutta la gara. Contro un attacco vario e potente come quello turco, servirà maggiore costanza, accompagnata da un servizio più incisivo per limitare la qualità della costruzione avversaria e spezzare il ritmo della distribuzione.

Il Galatasaray arriva invece al ritorno con il vantaggio conquistato in trasferta e con la possibilità di gestire diversi scenari. La squadra guidata da Alberto Bigarelli ha confermato di avere punti di riferimento offensivi ben definiti, a partire dall’opposta Alexia Carutasu, autentica protagonista all’andata con 28 punti, e da Myriam Sylla, preziosa in entrambe le fasi. A completare il quadro c’è un sistema di gioco equilibrato e una buona organizzazione che consente alle turche di restare sempre dentro la partita anche nei momenti più complicati.

Per chiudere la serie, il Galatasaray dovrà riproporre la stessa solidità mostrata nei set vinti a Torino, mantenendo alta l’efficienza offensiva e sfruttando il fattore campo. In questo senso, l’aspetto mentale potrebbe avere un peso specifico importante: le turche hanno già dimostrato di saper gestire la pressione nei momenti più delicati.

Il roster del Galatasaray è ricco di esperienza e qualità. In panchina c’è un tecnico italiano come Alberto Bigarelli, mentre in regia agisce l’olandese Britt Bongaerts, già vista in Serie A. L’opposto titolare è Carutasu, con Kaja Grobelna come alternativa di valore. In banda spicca la presenza di Myriam Sylla, affiancata da Ilkin Aydin, con opzioni importanti anche dalla panchina come Alexandra Frantti. Al centro operano Yuanyuan Wang ed Eline Timmerman, mentre il reparto libero è guidato da Eylül Akarçeşme Yatgın.

Il fischio d’inizio è in programma al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul mercoledì 8 aprile con inizio alle 19.00. La partita non sarà trasmessa in diretta tv, mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky) e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Galatasaray Istanbul e Reale Mutua Fenera Chieri.

A CHE ORA LA CEV CUP DI VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 8 aprile – Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul

Ore 19.00 Galatasaray Istanbul vs Reale Mutua Fenera Chieri

PROGRAMMA CEV CUP VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: diretta Tv non prevista

Diretta streaming: Dazn, Eurovolley tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport