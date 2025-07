Italia-Brasile oggi, Finale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Italia contro Brasile è la finale che assegna il titolo 2025 della Volley Nations League femminile. Questa sera alle 20.00 a Łódź le due squadre si affrontano per la seconda volta da quando la manifestazione itinerante ha questo nome e configurazione, ma in realtà, se si allarga la vista al World Grand Prix, si tratta della quinta finale con tre successi per le sudamericane e uno, nel 2022, per l’Italia, allora allenata da Davide Mazzanti (2004, 2005 e 2017 gli altri precedenti).

L’Italia si presenta a questa sfida con 28 vittorie consecutive alle spalle, 14 successi a fila in questa edizione della VNL e fiducia e carica a mille, mentre il Brasile ha conteso fino alla fine il primo posto alle azzurre nella classifica delle qualificazioni e ieri ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per andarsi a conquistare la finale contro il Giappone, restituendo la sconfitta subita lo scorso anno sempre in semifinale alle nipponiche. Italia e Brasile si sono già affrontate in questa edizione della Nations League e le azzurre hanno vinto con un secco 3-0 in chiusura della seconda settimana di gare.

A Łódź le azzurre hanno vinto non esprimendo il loro miglior gioco nei quarti di finale contro una versione interessante degli USA, mentre ieri pomeriggio in semifinale hanno letteralmente demolito le padrone di casa della Polonia con una prestazione di altissimo spessore, soprattutto nei fondamentali di seconda linea, con una Moki De Gennaro straripante e su tutti i palloni e con una Egonu implacabile in attacco.

Il Brasile si presenta a questo appuntamento con una squadra in parte rinnovata per scelta dal tecnico Zé Roberto e in parte per necessità, visto che alcuni punti fermi della Nazionale verde-oro hanno rinunciato a partecipare a questa manifestazione e probabilmente a tutta la stagione in Nazionale, su tutte Carol (che ha deciso di prendersi un anno di stop) e Ana Cristina, che invece deve fare i conti con un serio infortunio.

Il fischio d’inizio è in programma alla Atlas Arena di Lodz alle 20.00 di domenica 27 luglio. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Brasile.

CALENDARIO ITALIA-BRASILE FILANE DI NATIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 27 luglio 2025 – Atlas Arena Lodz

Ore 20.00 Italia-Brasile – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.