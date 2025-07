Volley, Bovolenta: “Far vedere che ci sono e vincere è bello”. Porro: “Crederci è la chiave del successo”

Luca Porro e Alessandro Bovolenta sono subentrati durante Italia-Ucraina, partita della Nations League 2025 di volley maschile andata in scena a Lubiana (Slovenia). Lo schiacciatore e l’opposto hanno fornito un contributo di fondamentale importanza quando i gialloblù hanno lanciato la rimonta dallo 0-2 e si sono fatti valere nel decisivo tie-break, dove i Campioni del Mondo hanno rialzato la testa e hanno conquistato un successo che nei fatti ha ipotecato la qualificazione alla Final Eight della prestigiosa competizione.

LUCA PORRO: “Sapevamo che sarebbe stata una partita dura contro l’Ucraina, perché sta giocando questa VNL molto bene. Siamo partiti molto bene nei primi due set, poi sono stati loro bravi nei successivi, con un servizio efficace e dove hanno spinto veramente tanto. Noi però, nel momento clou, siamo stati bravi a riprenderci. Ogni giocatore che entra dalla panchina cerca sempre di dare il massimo e anche Bovolenta è subentrato e ha giocato una buona partita. Siamo davvero felici di aver portato a casa un’altra vittoria. La chiave del successo è stata forse la volontà di crederci sempre, rimanere attaccati, soprattutto quando loro difendevano. Adesso siamo secondi e questo è molto importante, soprattutto in un torneo come questo, molto combattuto. Noi ora aspettiamo la prossima contro la Slovenia, per loro sarà in casa e quindi avranno il pubblico dalla loro parte. Ogni partita però ha una storia a sé, e vedremo di portare a casa il miglior risultato”.

ALESSANDRO BOVOLENTA: “Era importante vincere, una sfida per noi dove sapevamo di dover lottare. Anche se i primi due set non sono stati difficili, sapevamo che sarebbe uscita questa Ucraina e siamo stati bravi a controbattere negli ultimi due set. Mi piace dare il mio contributo alla squadra, far vedere che sono presente e riuscire a vincere poi alla fine è sempre bello vincere. Ringrazio tutti i compagni che mi hanno accolto bene. Giocheremo la prossima contro la Slovenia è un avversario molto tosto, come abbiamo fatto con l’Ucraina, dobbiamo combattere tanto e cercare di dare il meglio”.