LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: inizia l’avventura, Italia ambiziosa in tanti sport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania. Manifestazione sportiva riservata agli universitari che si svolge ogni due anni e raduna tanti atleti di livello internazionale e che spesso in passato ha fatto da trampolino di lancio per campioni che poi si sono imposti a livello assoluto.

Saranno messi in palio nel Giorno 2 12 titoli della 32ma edizione delle Universiadi Estive: oggi, mercoledì 2 agosto, saranno assegnati 3 ori nel nuoto, 2 ori nella ginnastica ritmica, 3 nel taekwondo, 2 nella scherma e nei tuffi. Nei tuffi c’è Stefano Belotti a caccia di un risultato importante nella gara dai 3 metri. Non ci sono invece azzurre nel sincro dalla piattaforma, il secondo titolo che verrà assegnato oggi. Nella scherma si assegnano i titoli della spada femminile con Elena Ferracuti, Carola Maccagno, Eleonora Orso e Vittoria Siletti e nella sciabola maschile con Cosimo Bertini, Marco Mastrullo, Mattia Rea ed Edoardo Reale. Giulia Dellafelice e Sofia Maffeis rappresenteranno l’Italia nell’All Around individuale che assegna la prima medaglia della ginnastica ritmica. Poi verranno assegnate anche le medaglie a squadre dove non c’è l’Italia.

Nel nuoto Davide Marchello e Tommaso Griffante puntano alla finale nei 400 stile libero, così come la staffetta 4×100 stile libero uomini e donne. Per gli azzurri nelle batterie ci saranno in gara Viola Scotto di Carlo e Rita Maria Pignatiello nei 50 farfalla, Simone Stefanì e Lorenzo Gargani nei 50 farfalla, Francesca Romana Furfaro e Francesca Pasquino nei 200 dorso, Flavio Mangiamele e Alessandro Fusco nei 100 rana. Si assegnano anche i titoli del Taekwondo, specialità Poomsae: indivisuale maschile e femminile e a squadre mista. Per l’Italia in gara He Gao Li, Claudia Cianci, Alessia Bertagnin, Luca Ferella, Alessio Notaro, Diego Gessaroli.

Negli sport di squadra iniziano i torneo del basket 3×3 e 3×3 in carrozzella. Per l’Italia in gara nella squadra Femminile: Giulia Bongiorno, Caterina Logoh, Loredana N. T. Kenko, Eva Lizzi. Squadra Maschile: Giacomo Bonavida, Lorenzo Donadio, Morgan B. F. Rashed, Francesco S. De Capitani. Nel volley prosegue il torneo femminile e inizia il torneo maschile ed è all’avvio anche il torneo di pallanuoto maschile e femminile con le formazioni azzurre. Si gareggia anche nel badminton, nel tennis e tennis tavolo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania. I nostri aggiornamenti in tempo reale inizieranno alle ore 9.00 per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento, vi aspettiamo!