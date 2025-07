VIDEO WNBA: Cecilia Zandalasini, jumper nella notte. Il canestro che vale la vittoria per le Golden State Valkyries

Cecilia Zandalasini si è resa ampiamente protagonista nell’ultima notte WNBA. La leader tecnica dell’Italbasket che ha riportato al movimento femminile il podio europeo dopo trent’anni nello scorso giugno ha realizzato, con le Golden State Valkyries, il canestro della vittoria contro le Atlanta Dream.

Il tutto in una sera già condita da una sua performance di prim’ordine: 18 punti e 8 rimbalzi in 30 minuti, decisamente il suo miglior dato stagionale. E, alla fine, il jumper sopra la testa di Allisha Gray, dopo aver penetrato dal lato destro, a 3 secondi dalla fine. Quello che vale una vittoria di notevole importanza per la sua squadra.

Le Valkyries sono al momento a quota 12-13 nella stagione regolare, che consta di 44 partite per franchigia. A guidare le Minnesota Lynx (dove si erano avute le tre precedenti stagioni, 2017, 2018 e 2024, di Zanda in WNBA) con 22-5, poi le New York Liberty con 17-8 e le Phoenix Mercury con 16-9. Golden State sta cercando di mettersi alle spalle un luglio difficile, da 3-6, dopo un giugno da 7-4. E nel quale era anche esploso il caso di Julie Vanloo: la belga, subito dopo il titolo europeo conquistato al Pireo, aveva preso il primo volo disponibile per tornare subito a San Francisco, saltando tutti i festeggiamenti, salvo scoprire all’atterraggio di esser stata tagliata. Il tutto proprio alla fine del mese d’oro delle Valkyries. Zandalasini le ha rivolto, su Instagram, un saluto molto commosso nelle ore più concitate.

Quanto al fatto agonistico della nativa di Broni, per lei una stagione di buon livello al fianco di Kayla Thornton, Tiffany Hayes e Veronica Burton. Con 9,3 punti di media è la quinta miglior realizzatrice di Golden State, dato a cui aggiunge 2,6 rimbalzi e 1,6 assist. Per le Valkyries questa è la prima stagione in WNBA, dato che si tratta di una franchigia creata lo scorso anno e che ha rilevato Zandalasini da Minnesota in virtù di un expansion draft, dove si è compresa l’anima per buona misura europea della squadra (anzi, in larga misura francese: a parte Temi Fagbenle che è britannica, le altre continentali sono Carla Leite, Iliana Rupert e Janelle Salaun).

IL CANESTRO VINCENTE DI CECILIA ZANDALASINI