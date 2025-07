Basket: Serie A 2025-2026, ecco il calendario. Subito Virtus Bologna-Napoli e Olimpia Milano-Tortona

Svelato a mezzogiorno in punto il calendario della Serie A 2025-2026. Il massimo campionato italiano di basket ha ora una sua definita conformazione, con il via alla stagione previsto per il 5 ottobre e la sua conclusione che, invece, andrà in scena il 10 maggio del 2026. Antipasto ne è la Supercoppa Italiana, in programma all’Unipol Forum di Assago il 27 e 28 settembre, e in mezzo ci sarà la Coppa Italia dal 18 al 22 febbraio. Confermato il calendario asimmetrico, con partite di ritorno non necessariamente corrispondenti in ordine a quelle dell’andata.

Nella prima giornata ci sarà subito il confronto tra Virtus Bologna, che quest’anno è sponsorizzata da Olidata in Italia, e Napoli, con la società partenopea che viaggia nel nuovo capitolo della gestione Matt Rizzetta. L’Olimpia Milano, invece, comincia in casa contro un’avversaria scomoda quale è Tortona. Nuovo approccio alla Serie A in trasferta per Cantù, di scena a Trento, e per Udine, impegnata a Reggio Emilia; debutteranno in casa la settimana successiva, l’una proprio contro l’Unahotels, l’altra contro le V nere.

La Virtus Bologna, a causa dell’indisponibilità dell’arena sita nella Fiera, disputerà le proprie gare in casa al PalaDozza fino al 7 dicembre, quando contro Tortona ci sarà il “ritorno alla base”. Inoltre, poiché l’Unipol Forum è occupato dalle Olimpiadi Invernali, dal 15 dicembre 2025 al 15 marzo 2026 l’Olimpia Milano dovrà trasferirsi all’Allianz Cloud (ex PalaLido): per coincidenza sono le date delle due sfide contro la Virtus Bologna.

Il rematch della finale scudetto tra Virtus e Brescia si avrà il 21 dicembre 2025, alla 12a giornata, in casa bolognese, mentre al PalaLeonessa si giocherà l’8 febbraio per il ritorno. Previsto un turno infrasettimanale mercoledì 5 novembre, due le finestre per le Nazionali: a fine novembre e a fine febbraio. Le date dei playoff verranno determinate in un secondo momento, quando si conoscerà meglio il destino delle squadre italiane nelle Coppe europee (nel complesso sono otto).

SERIE A BASKET 2025-2026: PRIMA GIORNATA

Domenica 5 ottobre 2025

Virtus Olidata Bologna – Napoli Basketball

EA7 Emporio Armani Milano – Bertram Derthona Tortona

Dolomiti Energia Trentino – Acqua S.Bernardo Cantù

Pallacanestro Trieste – Trapani Shark

Nutribullet Treviso Basket – Germani Brescia

Umana Reyer Venezia – Vanoli Basket Cremona

Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese

UNA Hotels Reggio Emilia – APU Old Wild West Udine