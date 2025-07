Usyk-Dubois oggi in tv, Mondiale pesi massimi unificato 2025: orario, incontri precedenti, streaming

Oggi sabato 19 luglio (attorno alle ore 23.00) Oleksandr Usyk e Daniel Dubois si affronteranno nell’incontro pugilistico più atteso della stagione: sul ring di Wembley a Londra i due contendenti si fronteggeranno nel Mondiale unificato dei pesi massimi. Al termine del confronto verrà incoronato il Campione del Mondo unico e indiscusso della categoria regina. L’ucraino metterà sul piatto le corone WBA, WBC, WBO mentre il britannico è l’attuale detentore della corona WBC.

Si preannuncia un confronto altamente spettacolare e appassionante nella capitale britannica: il ribattezzato The Cat, imbattuto tra i professionisti con 23 successi in altrettanti incontri disputati, esibirà la sua proverbiale tecnica fatta di grande precisione, colpi rimarchevoli e pulizia sopraffina; il rinominato Dynamite, con un record di 22 affermazioni e 2 sconfitte, si è sempre fatto apprezzare per il pugno violento e per la potenza dei propri colpi.

Il 38enne di Sinferopoli ha avuto la meglio per ko tecnico alla nona ripresa nel precedente datato 26 agosto 2023: a Wroclaw (Polonia) l’ucraino difese i titoli mondiali WBA, IBF, WBO che aveva conquistato il 25 settembre 2021 contro il britannico Anthony Joshua e che aveva difeso il 20 agosto 2022 sempre contro AJ. Usyk non combatte dal 21 dicembre 2024 (successo con verdetto unanime contro il britannico Tyson Fury), mentre l’ultima apparizione di Dubois risale al 21 settembre 2024 (stese Joshua a Wembley e conquistò il titolo IBF).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Usyk vs Dubois, incontro valido per il Mondiale unificato dei pesi massimi. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN in modalità pay per view, pagando un ticket aggiuntivo dal prezzo pari a 19,99 euro; prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Londra sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO USYK vs DUBOIS OGGI, MONDIALE PESI MASSIMI

Sabato 19 luglio

Ore 23.00 circa Mondiale unificato pesi massimi (WBA, WBO, WBC, IBF): Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois – Diretta streaming su DAZN

In precedenza, a partire dalle ore 18.30, si disputeranno nell’ordine i seguenti incontri:

Lasha Gurili vs James Francis (pesi superleggeri)

Aadam Hamed vs Ezequiel Gregores (pesi superleggeri)

Vladyslav Sirenko vs Solomon Dacres (pesi massimi)

Daniel Lapin vs Lewis Edmondson (pesi massimi leggeri, per Intercontinentale IBF e Continentale WBA)

Lawrence Okolie vs Kevin Lerena (pesi massimi, per il WBC silver)

Al termine toccherà a Usyk vs Dubois.

PROGRAMMA USYK-DUBOIS: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN in modalità pay per view, pagando un ticket aggiuntivo dal prezzo pari a 19,99 euro.

Diretta Live testuale: OA Sport.