Usyk-Dubois, verrà incoronato il Campione del Mondo indiscusso! Sfida totale a Wembley

Una trattativa relativamente veloce ha portato all’accordo tanto auspicato da tutti gli appassionati di boxe: Oleksandr Usyk e Daniel Dubois si affronteranno per il Mondiale unificato dei pesi massimi. L’appuntamento è per sabato 19 luglio sul ring che verrà allestito allo Stadio Wembley di Londra, dove verrà incoronato il Campione del Mondo unico e indiscusso della categoria regina. Il fuoriclasse ucraino detiene attualmente le cinture WBA, WBC, WBO, mentre il britannico possiede la corona della IBF.

Oleksandr Usyk si era laureato Campione del Mondo indiscusso il 18 maggio 2024 battendo per split decision il britannico Tyson Fury, ma il suo regno totale durò soltanto qualche settimana perché poi non ebbe la possibilità di onorare la richiesta di IBF, che imponeva nell’immediato una difesa della sua corona contro Dubois. Quella cintura venne conquistata proprio da Dubois il 21 settembre regolando il connazionale Anthony Joshua, mentre il 21 dicembre l’ucraino ha battuto nuovamente Tyson Fury.

Si arriva così a una nuova resa dei conti e sarà una rivincita: il ribattezzato The Cat, che è imbattuto con 23 successi in altrettanti incontri disputati a livello professionistico, aveva già prevalso nei confronti del rinominato The Dynamite (22 vittorie, 2 sconfitte) il 26 agosto 2023. Quella volta il 38enne era alla sua seconda difesa dopo il doppio confronto con Anthony Joshua: negli ultimi cinque anni ci sono stati soltanto avversari britannici per l’ucraino, ora il nuovo confronto con il 27enne desideroso di scrivere la storia.

Daniel Dubois ha dichiarato: “È il match che desideravo e chiedevo. Finalmente ho la rivincita contro Usyk. Avevo vinto la nostra prima sfida, ma ciò mi è stato tolto da una decisione dell’arbitro. Questa volta non ci saranno errori, davanti alla mia gente, a Wembley e nella mia città. Ora sono un pugile ancora più pericoloso, e Usyk se ne accorgerà a luglio“. Usyk ha esternato: “Ringrazio Dio per avermi dato la possibilità di combattere di nuovo per riunificare il titolo. E ringrazio anche Daniel per essersi preso cura della mia cintura di campione IBF ma adesso conto di riprendermela“.