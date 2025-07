Tuffi, Tocci/Marsaglia si salvano per poco più di un punto: in finale col brivido ai Mondiali

Qualificazione complicata per la coppia Lorenzo Marsaglia/Giovanni Tocci nei Mondiali 2025 di tuffi. Nella terza giornata della rassegna iridata a Singapore per questa specialità, mattinata dedicata ai preliminari del sincro uomini dai tre metri e gli azzurri, argento mondiale l’anno scorso a Doha, hanno rischiato di non centrare l’obiettivo qualificazione alla finale, prevista alle ore 10.02 italiane.

Tocci e Marsaglia, infatti, sono entrati nella top-8 qualificante con l’ultimo punteggio utile, avendo un margine nei confronti dei francesi Jules Bouyer/Gwendal Bisch di 1.53, davvero molto poco. Una fase eliminatoria in cui il romano e il calabrese hanno faticato a trovare il ritmo specialmente nell’esecuzione degli obbligatori, visto lo score di 94.20.

Nel corso dei tuffi liberi, qualcosa di meglio si è visto: 72.54 con il triplo e mezzo avanti carpiato; 72.42 con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti carpiato; 70.20 con il doppio e mezzo ritornato carpiato. La chiusura con il triplo e mezzo ritornato raggruppato andrà assolutamente curata meglio, visto il riscontro di 62.22. Stando a quanto riportato da bordo vasca, i nostri portacolori potrebbero anche cambiare un tuffo in vista dell’atto conclusivo.

Davanti a tutti, neanche dirlo, i due cinesi Wang Zongyuan/Zheng Jiuyuan con il punteggio di 445.83 davanti ai messicani Juan Manuel Celaya Hernandez/Osmar Olvera Ibarra (405.84) e ai britannici Jack Laugher/Anthony Harding (394.29). Nell’atto conclusivo ci saranno anche la Germania (388.62), gli USA (382.68), la Nuova Zelanda (375.66) e l’Ucraina (374.91).