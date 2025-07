Tuffi, Zheng Jiuyuan vince dal metro ai Mondiali. Buon settimo posto di Marsaglia, undicesimo Tocci

Dopo il titolo nel sincro misto dalla piattaforma, la Cina si prende anche la gara del metro maschile ai Mondiali a Singapore. A salire sul gradino più alto del podio è stato Zheng Jiuyuan, al suo primo oro iridato individuale della carriera. Medaglia d’argento per il messicano Osmar Olvera Ibarra, che ha messo pressione fino all’ultimo a Zheng. Bronzo per l’altro cinese Yan Siyu, che ha vinto il duello con il britannico Jordan Houlden.

Zheng Jiuyuan si è imposto con il punteggio totale di 443.70, soprattutto con un ottimo avvio di finale grazie ad un doppio e mezzo avanti con un avvitamento ed un doppio e mezzo ritornato carpiato entrambi da 81.60 punti. Il messicano Olvera Ibarra, invece, ha chiuso con un punteggio totale di 429.60, con il rimpianto del doppio e mezzo rovesciato carpiato (55.50) e con, invece, un triplo e mezzo raggruppato da 79.20 nel triplo e mezzo avanti raggruppato.

Sfida clamorosa per il bronzo e che alla fine ha premiato Yan Siyu (405.50) e il britannico Jordan Houlden (405.15). Quinto posto per il francese Jules Bouyer (390.15) davanti al tedesco Moritz Wesemann (386.70).

Buonissima finale per Lorenzo Marsaglia, che ha concluso al settimo posto con 383.70. Una gara decisamente solida per il romano con un ottimo triplo e mezzo avanti raggruppato (70.50) e con il solo peccato dell’errore in entrata nel doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento (57.60).

Giovanni Tocci, purtroppo, non è mai riuscito ad entrare in questa finale, concludendo all’undicesimo posto con un punteggio di 340.25. Il calabrese ha cominciato male con troppi errori, trovando solo un buon triplo e mezzo avanti raggruppato da 63 punti.