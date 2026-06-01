Triathlon, prova opaca per gli azzurri nella tappa di Alghero

L’inizio del periodo di qualificazione olimpica, con la gara su distanza standard di Alghero delle World Triathlon Championship Series 2026 di triathlon ad assegnare punti per il ranking che definirà parte dei qualificati a Los Angeles 2028, non sorride ai colori azzurri.

Il livello in Sardegna era inevitabilmente altissimo, con i principali attori del circuito maggiore chiamati a partecipare alla gara sarda per iniziare con il piede giusto nella corsa verso i Giochi Olimpici: gli azzurri in gara non sono mai stati in lotta per le posizioni di vertice.

Nella gara femminile sono salite sul podio la campionessa olimpica in carica, il bronzo di Parigi 2024 e la campionessa mondiale uscente, mentre nella prova maschile ha sfiorato il bis il vincitore della gara di Alghero dello scorso anno, il brasiliano Miguel Hidalgo.

Gli italiani sono stati attardati in entrambe le gare, ed alla fine il miglior azzurro è risultato Euan De Nigro, 17° davanti ad Alessio Crociani, 18°. Donne fuori dalla top 20, il ritiro di Bianca Seregni non può essere un alibi: occorre un cambio di passo in vista dei prossimi appuntamenti.