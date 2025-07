Triathlon, 5 italiani pronti a essere protagonisti nella tappa di Amburgo delle World Series

Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza del quarto, attesissimo, appuntamento delle World Triathlon Series 2025. Dopo le tappe di Abu Dhabi, Yokohama ed Alghero, infatti, sarà la volta di Amburgo di vivere un weekend di grande sport e spettacolo. La tappa tedesca ci proporrà le due gare elite, maschile e femminile, quindi si chiuderà con la staffetta mista.

Quale sarà il percorso? Come tradizione si gareggerà su distanza olimpica, per cui vedremo la prima parte di nuoto della distanza di 1.5 chilometri da effettuare nel Aussenalster. Secondo tratto in bici di 40 chilometri con larga parte del tracciato che si affaccerà sul fiume Elba. Si concluderà, infine, con i 10 chilometri di corsa che si snoderanno nel cuore della città di Amburgo.

Quali saranno i convocati dell’Italia per la tappa di Amburgo? Tra gli uomini saranno in azione Alessio Crociani (classe 2001) e Euan De Nigro (classe 2004) con la chiara intenzione di inserirsi ai piani alti della classifica nonostante la giovane età. Tra le donne, invece, saranno tre le nostre portacolori: Bianca Seregni (classe 2000), Alice Betto (classe 1987) e Verena Steinhauser (1994). Dopo le buone prove di questa prima parte di stagione, si cerca la conferma anche nella gara teutonica.

PROGRAMMA WORLD TRIATHLON SERIES AMBURGO 2025

Sabato 12 luglio

Ore 16.35 Gara elite maschile

Ore 18.40 Gara elite femminile

Domenica 13 luglio

Ore 13.50 Gara elite mixed relay