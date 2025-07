Tour de France 2025, Oscar Onley: “Nel finale ero sfinito, ma è bello lottare per il vertice”

Buon lavoro per Oscar Onley in occasione della quarta tappa del Tour de France 2025. Il corridore in forza al Team Picnic PostNL ha strappato il quarto piazzamento nella frazione di 174.2 km che ha previsto una partenza da Amiens Métropole ed un arrivo a Rouen.

Il britannico nello specifico ha preso parte alla scoppiettante volata, risoltasi con il trionfo di un super Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), vincitore davanti a Mathieu Van der Poel (Alpecin – Deceuninck) e a Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike). Un risultato significativo, considerata anche una caduta arrivata a 25 km dal traguardo che non poco complicato i piani dell’atleta.

Visibilmente sfiancato, il nativo di Kelso ha commentato quanto fatto in zona mista: “Ho davvero dato il massimo su quella salita, ma sì, è sempre bello essere lì con i corridori davanti – ha detto Onley ai microfoni di iTV Sport -. Prima della tappa, avevamo detto che se fossi stato in posizione avrei dovuto cercare di arrivare primo o secondo all’ultima curva. Ma in quell’ultimo chilometro sentivo davvero le gambe andare male e quello era tutto quello che avevo. È davvero una bella sensazione, non c’è niente di più grande di questo, è bello dimostrare a me stesso che posso essere da vertice”.

Onley ha poi aggiunto: “Nel finale ero sfinito. Quando è veloce e pianeggiante non mi stancherei mai, soprattutto con Matteo Jorgenson e João Almeida, sono corridori davvero forti a pieno titolo, che fanno il lavoro per i loro leader. Non avevo molte possibilità”.