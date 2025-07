Tour de France 2025, la tappa di domani Vif-Courchevel Col de la Loze: tutto pronto per lo scontro titanico sulle Alpi

Si tratta dell’occasione migliore per scrivere la storia e provare a cambiare un copione che sembra già scritto. Il Tour de France 2025 si prepara ad affrontare la tappa che potrebbe modificarne la storia o chiudere definitivamente i conti per quanto concerne la classifica generale. I corridori sono pronti a sfidarsi in quella che sarà la frazione regina di questa edizione, la Vif-Courchevel Col de la Loze di 171,5 chilometri.

Sul Mont Ventoux Jonas Vingegaard ha dimostrato una straordinaria condizione e ha provato in tutti modi a staccare Tadej Pogacar della UAE Team Emirates-XRG. Lo sloveno ha sempre risposto e nel finale ha guadagnato anche qualche secondo. Il danese ha la grande occasione di sfruttare un vero e proprio tappone per provare a mettere alle corde il rivale.

PERCORSO

I 5450 metri di dislivello concedono ampio margine al capitano della Team Visma | Lease a Bike per poter attaccare. La prima salita da affrontare sarà il Col du Glandon, hors catégorie di 21,7 chilometri al 5,5%. La corsa entrerà poi nel vivo con il Col de la Madeleine, hors catégorie di 19,2 chilometri al 7,2% di pendenza media. La successiva discesa accompagnerà i corridori verso la salita finale di Col de la Loze, hors catégorie di 26,4 chilometri al 6,5% di pendenza media.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Giovedì 24 Luglio-Diciottesima Tappa Tour de France 2025 Vif-Courchevel Col de la Loze (171,5 chilometri)

Orario di partenza: 12:20

Orario di arrivo: 17.12 circa

DOVE VEDERE LA SECONDA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 17:30

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 11:45 alle 18:00,DAZN

Diretta live testuale: OA Sport