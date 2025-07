Tour de france 2025, Jasper Philipsen cade nella terza tappa della Grande Boucle: il belga si ritira

Una vera e propria disdetta per Jasper Philipsen. Il corridore belga era tra i grandi attesi della terza tappa del Tour de France 2025, partita da Valenciennes e con arrivo a Dunkerque. Una frazione per velocisti, visto il percorso, e la Maglie Verde aveva ambizioni per bissare il successo della prima tappa (Lille Métropole-Lille Métropole), grazie alla quale aveva vestito anche la Maglia Gialla.

Dalle stelle alle stalle, verrebbe da dire. Sì, perchè il classe ’98 nativo di Mol è finito pesantemente a terra, nel momento in cui gli sprinter si stavano preparando per il traguardo volante a 60 km dal traguardo. Philipsen è caduto dopo un contatto con il francese Bryan Coquard (Cofidis), che ha sbandato dopo essersi toccato con il belga Laurenz Rex (Intermarché-Wanty).

Il ciclista dell’Alpecin – Deceuninck non ha potuto evitare il crash, infuriandosi nei confronti del transalpino, reo dello scarto verso sinistra che ha provocato per l’incidente. Visibilmente dolorante alla spalla sinistra, col body squarciato sulla schiena, Philipsen si è visto costretto ad alzare bandiera bianca e ad abbandonare con tanta amarezza il Tour.

@JasperPhilipsen crashed hard as he approached the intermediate sprint. The green jersey was forced to retire ❌ @JasperPhilipsen a chuté violemment à l’approche du sprint intermédiaire. Le maillot vert est durement touché et doit abandonner ❌#TDF2025 pic.twitter.com/RdKBQgr8oK — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2025

I medici, come da protocollo, hanno messo anche il collare al belga, ma fortunatamente è stato in grado di rialzarsi, non al punto però da riprendere la corsa.