LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tim Merlier brucia Milan sull’arrivo di Dunkerque

La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani con una quarta tappa che si preannuncia spettacolare.

18.00 Questa invece la classifica generale:

1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 12:55:37

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates – XRG 0:04

3 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 0:06

4 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 0:10

5 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike ,,

6 MAS Enric Movistar Team ,,

7 BLACKMORE Joseph Israel – Premier Tech 0:41

8 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility ,,

9 O’CONNOR Ben Team Jayco AlUla ,,

10 POWLESS Neilson EF Education – EasyPost 0:49

17.57 Milan non riesce neanche oggi a sfatare il tabù della vittoria italiana al Tour. L’ultimo successo rimane quello di Vincenzo Nibali (2019). 61esima vittoria in carriera per un Tim Merlier perfetto. Il campione europeo, rimasto senza compagni di squadra, ha dovuto affrontare da solo la volata finale ed ha bruciato l’azzurro al fotofinish.

17.54 Questa la classifica della terza tappa:

1 MERLIER Tim Soudal Quick-Step 4:22:00

2 MILAN Jonathan Lidl – Trek 0:00

3 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 0:00

4 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Mobility -00:05:05

5 BITTNER Pavel Team Picnic PostNL -00:05:05

6 GIRMAY Biniam Intermarché – Wanty -00:05:05

7 GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck -00:05:05

8 VAN POPPEL Danny Red Bull – BORA – hansgrohe -00:05:05

9 ACKERMANN Pascal Israel – Premier Tech -00:05:05

10 CAPIOT Amaury Arkéa – B&B Hotels -00:05:05

17.52 Jonathan Milan (Lidl-Trek) si deve accontentare della maglia verde.

17.52 Arriva la conferma del fotofinish. A Dunkerque la spunta Tim Merlier (Soudal Quick-Step).

17.51 Altra bruttissima caduta nei metri finali.

17.51 Tim Merlier vince la terza tappa!! Sorpreso al fotofinish Milan.

17.50 Rimonta Merlier.

17.50 Parte MILAN.

17.49 Parte subito il treno della Lidl Trek.

17.49 Ultimo Chilometro!

17.48 Anche Remco Evenepoel è rimasto attardato nella caduta.

17.47 Caduta nella pancia del gruppo!

17.47 In testa il treno della Lotto per De Lie.

17.46 Merlier è rimasto senza compagni di squadra.

17.46 Indietro la maglia gialla.

17.45 Ultimi 5 chilometri!

17.45 In testa anche Mattia Cattaneo e Remco Evenepoel.

17.42 Tim Merlier nelle prime posizioni.

17.39 10 chilometri all’arrivo!

17.37 Davanti è arrivata anche la UAE Emirates XRG.

17.34 Il gruppo viaggia regolarmente a 40 km/h.

17.31 Si stanno formando i treni delle squadre per affrontare gli ultimi chilometri.

17.28 Strada totalmente pianeggiante fino a Dunkerque.

17.25 Ultimi 20 chilometri!

17.22 Nelle prime posizioni Mathieu Van der Poel.

17.19 25 chilometri alla conclusione.

17.16 Probabilmente per Philipsen si tratta di una rottura di spalla o clavicola.

17.13 Il gruppo sta alzando il ritmo.

17.10 Si rialza subito Wellens. Il suo obiettivo odierno era la maglia a pois.

17.09 Il belga conquista il GPM di Mont Cassell (quarta categoria). Raggiunge in testa alla classifica scalatori il suo compagno di squadra Tadej Pogacar.

17.05 Inizia la scalata del Mont Cassell per Tim Wellens.

17.03 Il belga guadagna quasi un minuto sul gruppo.

16.59 Attacca Tim Wellens (UAE Team Emirates XRG).

16.57 Ci avviciniamo alla salita del Mont Cassell.

16.54 40 chilometri al termine.

16.53 Jonathan Milan, grazie allo Sprint vinto, sale a 51 punti nella classifica maglia verde guidata ora da Girmay (63).

16.49 Prossimi 10 chilometri di saliscendi.

16.46 14 chilometri ai piedi del Mont Cassell.

16.43 Il gruppo rallenta, la caduta di Philipsen è stata abbastanza spaventosa e pericolosa.

16.40 Il vento accompagna il gruppo ad una velocità di circa 30 km/h.

16.37 50 chilometri alla conclusione.

16.34 Vedremo chi sostituirà il belga per l’Alpecin nella volata di oggi.

16.31 Il Tour perde l’attuale maglia verde, vincitore della prima tappa.

16.28 Purtroppo arriva il ritiro per Jasper Philipsen.

16.27 20 punti guadagnati da Jonathan Milan.

16.26 Rimane a terra attorno ai medici.

16.24 Caduta ad altissima velocità per il corridore dell’Alpecin Deceuninck.

16.24 Milan vince lo Sprint. Bruttissima caduta di Philipsen.

16.23 Un chilometro al traguardo volante.

16.22 Attardata la maglia verde di Philipsen.

16.20 Presente il treno della Lidl-Trek in testa al gruppo.

16.17 Nelle ultime posizioni la maglia gialla di Van der Poel.

16.14 Vedremo se Milan conquisterà altri punti per la maglia verde.

16.11 Le squadre dei velocisti iniziano a prendere posizione.

16.08 Circa 10 chilometri allo Sprint Intermedio di Isbergues.

16.05 75 chilometri alla conclusione.

16.02 Attardato anche Arnaud De Lie (Lotto).

15.59: Problemi per Alberto Dainese. Il velocista azzurro sta cercando di tornare in gruppo.

15.55: 80 chilometri alla fine di un tappa dove non sta veramente succedendo nulla.

15.50: Adesso sono un po’ di più le squadre in testa al gruppo, anche se la velocità resta comunque molto bassa.

15.43: Insieme all’Alpecin c’è anche la Soudal Quick Step in testa al gruppo.

15.39: Non sta veramente succedendo nulla in questa tappa. I primi scossoni potrebbero esserci al traguardo intermedio di Isbergues.

15.35: Anche per il tedesco Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty) c’è stato un cambio di bici.

15.30: Cento chilometri alla fine della terza tappa.

15.28: Cambio della bici anche per il belga Laurenz Rex (Intermarché – Wanty).

15.24: Il gruppo continua a viaggiare a velocità ridotta.

15.21: Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla) si è dovuto avvicinare anche lui all’ammiraglia.

15.17: Potrebbe esserci un po’ di movimento sul traguardo intermedio di Isbergues.

15.14: L’Alpecin-Deceunick è sempre in testa al gruppo a tirare, ma con una velocità abbastanza contenuta.

15.10: Al momento regna la tranquillità all’interno del gruppo.

15.07: Anche Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team) ha avuto problemi e si era staccato dal gruppo.

15.03: Sono 108 le tappe senza vittorie per l’Italia al Tour de France. Tutta l’attesa è su Jonathan Milan.

15.00: Davvero nessuno sembra avere voglia di uscire dal gruppo, sapendo già di avere un destino segnato.

14.55: Ovviamente il velocista della Lidl-Trek è tra gli uomini più attesi. I rivali principali sono ovviamente Jasper Philipsen, che ha vinto la prima tappa, e Tim Merlier.

14.52: C’è grande attesa in casa Italia per questa tappa e soprattutto speranza nei confronti di Jonathan Milan.

14.48: Ancora gruppo compatto e nessuno riesce a portare via una fuga.

14.43: Mancano 130 chilometri alla fine della tappa.

14.40: Mathieu Van der Poel si era un attimo staccato dal gruppo.

14.37: Il tedesco Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) prova ancora ad uscire dal gruppo.

14.33: Ci sono stati alcuni tentativi di portar via la fuga, ma finora sono stati tutti bloccati.

14.30: Ha cambiato la bici Tim Wellens (UAE Team Emirates).

14.27 Raggiunge il gruppo Elmar Reinders (Team Jayco AlUla) che recupera quindi il gap.

14.26 Il gruppo compatto si sta dirigendo verso Pont-à-Marcq.

14.23 Pian piano aumenta la velocità media: 35 km/h adesso.

14.20 Problema tecnico per Elmar Reinders (Team Jayco AlUla), costretto a fermarsi per la seconda volta. Il corridore si attarda e resta dietro al gruppo.

14.17 Mancano esattamente 150 km al traguardo.

14.15 Il vento a 25 km/h.

14.13 Aumenta leggermente la velocità media, adesso di 34.2 km/h.

14.10 Uno scatto dell’ultimo tentativo di fuga, non andato a buon fine

14.09 Niente da fare, il gruppo riprende i fuggitivi. Si ritorna a ranghi compatti.

14.07 Provano a raggiungere i due battistrada anche Roel van Sintmaartensdijk (Intermarché-Wanty) ed Emiel Verstrynge (Alpecin-Deceuninck)

14.06 I due fuggitivi al momento hanno un vantaggio di dieci secondi sul gruppo.

14.05 Nuovo attacco da parte di un uomo della Alpecin-Deceuninck: si tratta di Jonas Rickaert; con lui Maximilian Schachmann (Soudal Quickstep).

14.02 Prove tecniche di attacco, si erano messi tre corridori. Ma la Alpecin-Deceuninck ha chiuso subito.

13.59 Si corre ancora ad una velocità alquanto ridotta: 32.3 km/h.

13.56 Il gruppo, compatto, ha passato da poco Saint-Amand-les-Eaux.

13.53 Al momento la temperatura è di 18 gradi. Momento di calma, come normale che sia, per adesso.

13.50 Gruppo compatto quindi quando sono stati appena oltrepassati i primi 13 km di questa frazione.

13.49 Una istantanea di Matej Mohoric (Bahrain Victorious), adesso tornato in gruppo.

13.47 Qualche squarcio di azzurro adesso sopra i corridori, fortunati a prendere una pioggia abbondante solo nei primissimi chilometri, a partenza ufficiale praticamente ancora non avvenuta.

13.45 La velocità al media, al momento, è di 39.3 km/h.

13.43 Il gruppo riprende i due corridori ed avanza di nuovo compatto.

13.42 Rallenta leggermente Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck), adesso Matej Mohoric (Bahrain Victorious) guida le operazioni in solitaria.

13.41 Nel frattempo ha smesso di piovere.

13.39 Al momento i due battistrada vantano un vantaggio di trenta secondi sul gruppo.

13.36 Il gruppo al momento non sembra reagire.

13.35 Arriva qualche movimento nel gruppo. Attaccano Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) e, successivamente, Matej Mohoric (Bahrain Victorious).

13.33 Via libera finalmente! Comincia adesso la terza frazione!

13.31 Uno sguardo alla classifica generale: dopo la bella vittoria di ieri Mathieu Der Poel (Alpecin-Deceuninck) si è portato al comando con uno scarto di quattro secondi su Tadej Pogacar (UAE Team Emirates -XRG) e di sei su Jonas Vingegaard (Team Visma -Lease a bike). Di dieci secondi invece il vantaggio con Kèvin Vauquelin (Arkea -B&B Hotels), attualmente quarto.

13.28 Foratura per Laurance (INEOS Grenadiers), ancora attesa per la fine della partenza neutralizzata. Poco prima era rimasto indietro anche Adam Yates (UAE Team Emirates XRG).

13.25 Ancora qualche istante e ci sarà il via libera, si aspettano alcuni corridori rimasti attardati.

13.22 Ancora un km e comincerà ufficialmente la terza tappa del Tour de France.

13.21 Continua a piovere in queste primissime battute. Temperatura intorno ai diciassette gradi.

13.18 Mancano poco più di 3 km allo start ufficiale.

13.16 Le prime immagini di oggi. Ecco l’istante della partenza della terza tappa.

13.14 Sarà un appuntamento particolarmente adatto ai velocisti. Il percorso odierno sarà infatti quasi totalmente pianeggiante, fatta eccezione per il Mont Cassel (quarta categoria, di 2,3 chilometri al 4,1% di pendenza media) situato a circa 30 km dal traguardo.

13.11 6 km allo start ufficiale. Pioggia sopra Valenciennes.

13.10 Buongiorno, Amici di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza del Tou de France 2025. Sta per cominciare la partenza neutralizzata

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa valida per Tour de France 2025. Sarà come sempre una frazione avvincente quella di questo lunedì, con i corridori che cercheranno di avere la meglio in un tracciato di 178.3 km con partenza da Valenciennes ed arrivo a Dunkerque.

Si tratta di un appuntamento particolarmente importante per tutti i velocisti, molti dei quali pronti a riscattarsi dopo il rocambolesco primo giorno di questa edizione della Grande Boucle. I fari in tal senso saranno puntati su Jonathan Milan (Lidl-Trek), il quale ha terminato la tappa inaugurale al trentanovesimo posto mancando la volata.

Il percorso è totalmente pianeggiante, fatta eccezione del Mont Cassel (quarta categoria, di 2,3 chilometri al 4,1% di pendenza media) situato a circa 30 km dal traguardo. Chi ha completamente sbagliato durante i ventagli di Lille correrà con il sangue negli occhi per poter recuperare secondi, ma dovranno fare i conti con chi invece si è ben comportato sabato, a caccia di un secondo risultato positivo. Oltre al già citato Milan, i fari saranno puntati tra gli altri anche su Tim Merlier (Soudal Quick-Step), Jasper Philipsen(Alpecin- Deceuninck), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) e Søren Wærenskjold (Uno X Mobility).

Ricordiamo brevemente la situazione nella classifica generale. Dopo la straordinaria vittoria di ieri Mathieu Der Poel (Alpecin-Deceuninck) si è portato al comando con uno scarto di quattro secondi su Tadej Pogacar (UAE Team Emirates -XRG) e di sei su Jonas Vingegaard (Team Visma -Lease a bike). Di dieci secondi invece il vantaggio con Kèvin Vauquelin (Arkea -B&B Hotels), attualmente quarto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Valenciennes-Dunkerque, terza tappa del Tour de France 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere neanche un attimo della corsa. La partenza neutralizzata è prevista per le 13:10, mentre l’inizio è pianificato per le 13:25. BUON DIVERTIMENTO!