Tour de France 2025: il percorso e le tappe della terza settimana. Arrivano le Alpi!

Inizia la resa dei conti. È il momento dell’ora o mai più. Il Tour de France 2025 entra nella fase decisiva con le ultime sei tappe e chi intende ribaltare le attuali gerarchie non può più permettersi esitazioni che potrebbero rivelarsi letali.

Le prime due settimane di gara hanno evidenziato la netta superiorità di Tadej Pogacar, già vincitore di quattro tappe e saldamente al comando della classifica generale. L’unico in grado di poter insidiare la supremazia dello sloveno sembra Jonas Vingegaard. Il tempo a disposizione del danese però si riduce e per riuscire a recuperare i 4’13’’ che lo separano dalla vetta il leader della Visma non può prescindere da un sistematico attacco allo sloveno nel corso delle tappe alpine.

La corsa riparte dalla sedicesima tappa, la Montpellier-Mont Ventoux di 171,4 chilometri. La frazione si svolge quasi totalmente in pianura, il dislivello è di 2450 metri, la corsa si vivacizza nel finale quando i corridori iniziano la scalata verso i 1910 metri del mitico Mont Ventoux, hors catégorie di 15,7 chilometri all’8,8 % di pendenza media.

Mercoledì 23 è in calendario la diciassettesima tappa, la Bollène-Valence di 160,4 chilometri. Tutto sembra pronto per concedere una nuova occasione ai velocisti, bisognerà però fare attenzione perché lo sprint non è scontato. Si scalano, dopo 66,3 chilometri, il Col du Pertuis, quarta categoria di 3,7 chilometri al 6,6% di pendenza media, e, al chilometro 117, il Col de Tartaiguille, quarta categoria di 3,6 chilometri al 3,5%.

Giovedì 24 Luglio sarà la giornata decisiva con la tappa regina dell’edizione 2025 della Grande Boucle, la Vif-Courchevel Col de la Loze di 171,5 chilometri. Da brividi il percorso che attende i corridori con un dislivello di 5450 metri. La prima asperità di giornata sarà il Col du Glandon, hors catégorie di 21,7 chilometri al 5,5%, sarà poi la volta del Col de la Madeleine, hors catégorie di 19,2 chilometri al 7,2% di pendenza media. La successiva discesa porterà i corridori verso la salita finale di Col de la Loze, hors catégorie di 26,4 chilometri al 6,5% di pendenza media.

Venerdì 25 Luglio si prosegue con la diciannovesima frazione, la Albertville-La Plagne di 129,9 chilometri. I corridori iniziano le loro fatiche con Côte d’Héry-sur-Ugine, seconda categoria di 11,3 chilometri al 5,1%, scalano il Col des Saisies, prima categoria di 13,7 chilometri al 6,4%. Poco dopo la metà corsa è il momento del Col du Pré, di 12,6 chilometri al 7,7%, la Cormet de Roselend, seconda categoria di 5,9 chilometri al 6,3%, precedono l’ascesa verso La Plagne, hors catégorie di 19,1 chilometri al 7,2%.

Sabato 26 è in programma la penultima tappa, la Nantua-Pontarlier di 184,2 chilometri. I corridori si cimenteranno con una tipologia di tracciato movimentato che propone un dislivello di 2900 metri e sembra l’ideale per i corridori capaci di reggere gli strappi e inserirsi in una fuga. Domenica 27 la corsa si chiude con la ventunesima ed ultima tappa, la Mantes-la-Ville-Paris Champs-Élysées di 132,3 chilometri. L’atto conclusivo del Tour de France 2025 non si caratterizzerà infatti per la tradizionale passerella finale sui Campi Elisi: nella parte finale del tracciato i corridori affrontano infatti il triplice passaggio della Côte de la Butte Montmartre, quarta categoria di 1,1 chilometri al 5,9% di pendenza media, che può far saltare i piani alle ruote veloci.