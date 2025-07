Classifica Tour de France 2025, quindicesima tappa: Pogacar comodo in maglia gialla, Vingegaard oltre i 4′

Dopo tre giornate sui Pirenei, la quindicesima tappa del Tour de France proponeva un’altimetria adatta alle fughe da lontano. I 169,3 km da Muret a Carcassonne hanno visto il successo del belga Tim Wellens, mentre tra i big non ci sono state scaramucce e non è cambiata la classifica generale alla vigilia della terza e ultima settimana in terra transalpina.

Tadej Pogacar indossa la maglia gialla con un vantaggio di 4’13” sul danese Jonas Vingegaard: il fuoriclasse sloveno ha messo una seria ipoteca sul quarto trionfo alla Grande Boucle, ora dovrà difendere il simbolo del primato fino a Parigi. Si preannuncia una lotta serrata per il terzo gradino del podio tra il tedesco Florian Lipowitz (a 7’53”), il britannico Oscar Onley (a 9’18”), il francese Kevin Vauquelin (a 10’21”) e lo sloveno Primoz Roglic (a 10’34”).

Di seguito la classifica generale del Tour de France al termine della quindicesima tappa. Si ritornerà in strada martedì 22 luglio dopo il giorno di riposo: la sedicesima frazione prevede 171,5 km da Montpellier al Mont Ventoux, con il mitico arrivo in salita che stuzzicherà la fantasia di Pogacar e metterà tutti i big a dura prova.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2025 (al termine della quindicesima tappa)

1 1 – Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 25 42″ 54:20:44

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 24″ 4:13

3 3 – Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 7:53

4 4 – Onley Oscar Team Picnic PostNL 4″ 9:18

5 5 – Vauquelin Kévin Arkéa – B&B Hotels 10:21

6 6 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 10:34

7 7 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 12:00

8 8 – Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 12:33

9 10 ▲1 Rodríguez Carlos INEOS Grenadiers 18:26

10 9 ▼1 Healy Ben EF Education – EasyPost 14″ 18:41