Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Wellens strepitoso, van Aert e van der Poel lontani dalla migliore condizione

PAGELLE QUINDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Tim Wellens, voto 10: due settimane in appoggio a Tadej Pogacar, appena ha la possibilità di mettersi in proprio lo fa alla grande. Il campione belga completa il cerchio: si iscrive nella ristretta lista di corridori capaci di vincere in tutti i Grandi Giri. Performance mostruosa, sia di tattica (spesso salta i cambi nella prima parte di gara) che di gambe (due minuti di distacco inflitti ai rivali sul finale). Eccezionale.

Victor Campenaerts, voto 7,5: discorso simile a quello fatto per il connazionale. Anche lui giorno dopo giorno al servizio di Vingegaard, oggi prova a giocarsi le proprie carte e sfiora il colpaccio, terminando in seconda piazza a Carcassonne.

Julian Alaphilippe, voto 6,5: la miglior giornata fino ad ora per il francese in questo Tour, peccato combaci con una terza piazza. E pensare che fosse convinto di aver trionfato…

Wout van Aert, voto 6: non del tutto convincente la gamba del belga. Anni fa avrebbe dominato una tappa del genere, oggi chiude quarto, in modo anonimo.

Mathieu van der Poel, voto 5: per come si era messa la corsa sembrava pronto a giocarsi un’altra vittoria e tentare l’assalto alla Maglia Verde, invece la condizione è in calo anche per lui.

Carlos Rodriguez, voto 6,5: ancora all’attacco, questa volta guadagnando una posizione in classifica generale (passa da decimo a nono).