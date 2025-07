Tadej Pogacar: “Sono molto felice per Wellens. Le prime due settimane sono state quasi perfette”

Continua, incontrastata a dettare legge la UAE Team Emirates-XRG. Tim Wellens vince la quindicesima tappa del Tour de France 2025, la Muret-Carcassone di 169,6 chilometri. Sul traguardo il corridore belga, successo numero 41 della sua carriera da professionista per lui, precede il connazionale Victor Campenaerts della Team Visma | Lease a Bike e il francese Julian Alaphilippe della Tudor Pro Cycling Team.

Wellens, partito all’attacco a poco più di quaranta chilometri dal traguardo, ha staccato i rivali e si è involato verso il traguardo. Il corridore della formazione emiratina ha staccato i rivali di oltre un minuto e consegnato alla sua squadra il quinto successo nelle prime quindici frazioni.

In classifica generale i big vivono una giornata di assoluta tranquillità. Tadej Pogacar, capitano della UAE Team Emirates-XRG, continua ad essere in testa alla graduatoria con 4’13’’ su Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike e 7’53’’ sul tedesco Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe.

La maglia gialla esprime la sua felicità per il successo del compagno di squadra e analizza così la prime due settimane di gare: “ Sono davvero incredibilmente felice per Tim. Sono quasi senza parole. Questa vittoria è davvero speciale. Valuterei le prime due settimane del Tour con un nove su dieci. Un punto in meno per la perdita di João Almeida. Per il resto, superbo! Non vedo l’ora che arrivi il giorno di riposo di lunedì”