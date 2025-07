Tour de France 2025, Florian Lipowitz: “Felice di indossare la maglia bianca, Roglic può dare ancora tanto”

Florian Lipowitz ha terminato al quinto posto la quattordicesima frazione del Tour de France 2025, contrassegnata da un percorso di 182.6 km con partenza in quel di Pau ed arrivo a Luchon-Superbagnères, consolidando così la terza posizione nella classifica generale.

Il corridore tedesco arruolato alla Red Bull – BORA – hansgrohe ha dovuto cedere il passo solo a Thymen Arensman (INEO Grenadiers), trionfatore in fuga, oltre che a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), Jonas Vingegaard (Team Visma I Lease a bike) e Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team). In virtù di quanto fatto, il teutonico ha anche conquistato la maglia bianca.

Una volta giunto in zona mista, Lipowitz ha analizzato la sua prova: “Quando sono arrivato al Tour non ho mai pensato di salire sul podio, di lottare per il podio o per la maglia bianca – ha detto il ciclista – Sapevo di essere in buona forma, ma nulla di più. Adesso è un sogno che si avvera. Indossare la maglia bianca mi rende felice. Adesso discuteremo insieme con la squadra. Finora penso di avere dimostrato tanto, Roglic è il leader e dobbiamo parlare dei dettagli. Siamo molto vicini, mi dirà cosa fare e qual è il piano per i prossimi giorni: credo che comunque ieri per la prova cronometro abbia dimostrato di fare bene e continuo a credere che sia l’uomo giusto per la terza settimana, sono sicuro che vedremo qualcosa di grandioso da lui“.

L’atleta ha poi chiosato: “Il ritiro di Evenepoel è triste, credo che fosse uno dei principali favoriti. Dispiace molto per lui, ma dobbiamo concentrarci sugli obiettivi della nostra squadra, tra cui quello di salire sul podio in questo Tour. Le due settimane sono quasi finite, ma tutti sanno che è la terza quella più difficile. Tra l’altro tutte le tappe saranno dure e con molta salita”.