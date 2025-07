Tour de France 2025, Tymen Arensman: “Sensazione pazzesca, pensavo che il vantaggio non fosse abbastanza”

La vittoria più importante della carriera. Tymen Arensman ha vinto la quattordicesima tappa del Tour de France, imponendosi in fuga nel percorso di 182.6 km che ha visto una partenza da Pau ed un arrivo a Luchon-Superbagnères. Si tratta del primo successo dell’olandese alla Grande Boucle, maturato con decisione e personalità.

Nello specifico, il corridore in forza alla INEOS Grenadiers ha tentato l’allungo poco prima del GPM (poi vinto) di Col de Peyresourde, vantando poi un margine consistente sul resto del gruppo che gli ha permesso di arrivare sul traguardo in solitaria. Con grandissima emozione, il neerlandese ha commentato quanto fatto in zona mista.

“Volevo godermi questa esperienza al primo Tour, ero impaziente fin dalla prima settimana, sapevo che dovevo attendere fino alle montagne per poter fare qualcosa – ha detto Arensman -. Già il secondo posto al Le Mont-Dore Puy de Sancy è stata una grande sensazione. Ma questa è incredibile per il modo in cui è maturata la vittoria, e per come sono riuscito riuscire ad entrare in quel gruppo fatto di corridori molto forti. Poi Carlos Rodriguez, molto bravo, ha lavorato bene per me”.

Arensman ha poi proseguito: “Ho avuto gambe eccezionali, questa è la condizione migliore della mia vita. Chiaro che non faccio classifica, sapevo di avere un vantaggio ma pensavo che due minuti e mezzo non fossero abbastanza con i mostri che avevo dietro. Non posso credere di aver finito così questa giornata, anche perché stavo cedendo nella seconda parte della salita finale. Sono riuscito ad arrivare da solo mantenendo un po’ di vantaggio. Volevo solo godermi questa esperienza e fare esperienza. Io ne ho vinta una alla Vuelta, ci sono andato vicino al Giro. Ma al Tour, al primo Tour, in questo modo, è davvero pazzesco”.