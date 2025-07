Come cambia la classifica del Tour de France con il ritiro di Evenepoel: incerta la corsa al podio

Si libera un posto sul podio virtuale del Tour de France 2025 di ciclismo su strada in seguito al ritiro del belga Remco Evenepoel, capitano della Soudal Quick-Step, giunto nel corso della 14ma tappa, che da Pau porterà il gruppo a Luchon-Superbagnères dopo 182.6 km.

Alla partenza il belga era terzo nella generale, seppur con un ritardo di 7’24” dallo sloveno Tadej Pogacar, in Magia Gialla, e di 3’17” dal danese Jonas Vingegaard, secondo in classifica. Al momento, con la 14ma tappa ancora in corso, sale virtualmente sul podio il tedesco Florian Lipowitz.

Il ciclista teutonico della Red Bull-BORA-hansgrohe al via della tappa odierna era quarto in graduatoria a 7’30” dalla vetta, ovvero a 6″ da Evenepoel: dopo il ritiro del belga, oltre a portarsi in terza posizione nella generale, Lipowitz indossa virtualmente la Maglia Bianca di leader della classifica riservata ai giovani.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2025