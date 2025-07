Tiro a volo, Tammaro Cassandro al comando dopo 50 piattelli delle qualificazioni dello skeet agli Europei

Si chiude la prima giornata delle qualificazioni dello skeet degli Europei senior 2025, scattati a Chateauroux, in Francia, sulle stesse pedane che hanno visto andare in scena le gare di tiro a volo delle Olimpiadi di Parigi 2024: in casa Italia emerge l’ottima prestazione di Tammaro Cassandro, perfetto dopo le prime due serie.

Nelle qualificazioni maschili, con 85 atleti in gara, dopo 50 dei 125 piattelli previsti, in testa si trova un gruppo di dieci tiratori che comprende anche l’azzurro Tammaro Cassandro, con 50/50. Nel nugolo di 14 concorrenti all’11° posto a quota 49/50, invece vi è Gabriele Rossetti, infine si attesta nel plotone di 16 atleti in 25ma piazza con lo score 48/50 l’altro azzurro Erik Pittini.

Nelle qualificazioni femminili, invece, con 39 tiratrici al via, si trova in vetta solitaria la slovacca Vanesa Hockova con 50/50, davanti a 4 atlete a quota 49/50. Tra le 10 atlete che condividono il sesto posto con lo score di 48/50 c’è la migliore delle azzurre, Chiara Di Marziantonio, mentre le altre due italiane in gara, Simona Scocchetti e Martina Bartolomei, fanno parte del quartetto al 22° posto con il punteggio di 46/50.