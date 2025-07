Tiro a volo: i convocati dell’Italia per gli Europei 2025 a Châteauroux. Ci sono Pellielo, Bacosi e Rossetti

Dopo aver archiviato la tappa agrodolce di Coppa del Mondo tenutasi a Lonato del Garda (Brescia), la nazionale italiana di tiro a volo è pronta a ripartire in vista del prossimo importantissimo evento internazionale.

In calendario arrivano gli Europei 2025, che si terranno dal 23 luglio al 7 agosto in quel di Châteauroux, nel medesimo impianto dove l’anno scorso si sono disputate le gare olimpiche di Parigi 2024.

La pattuglia azzurra, dal canto suo, sarà una delle formazioni di riferimento sulle pedane transalpine in un quadro che vedrà al via i migliori specialisti del Vecchio Continente impegnati nei contest di trap e skeet.

Voglia di conferma, per gli interpreti del trap in seguito agli splendidi risultati ottenuti nel bresciano, e voglia di riscatto, per i tiratori di skeet che in riva al lago non hanno brillato. Tanti i nomi dei campioni presenti: dall’eterno Giovanni Pellielo, che ha appena vinto in CdM, al duo costituito da Gabriele Rossetti e Diana Bacosi che, nella gara di Mixed Team di poco meno di 12 mesi fa seppe regalare e regalarsi un oro meraviglioso, senza dimenticare una certezza assoluta come Silvana Stanco, ormai diventata un riferimento totale del trap planetario. Di seguito l’elenco completo dei convocati a livello seniores per le varie specialità, nel quale trovano spazio – ma non solo – anche Massimo Fabbrizi, Erica Sessa, Tammaro Cassandro e Martina Bartolomei.

Europei tiro a volo 2025: i convocati dell’Italia

Trap

Maschile

Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Giovanni Pellielo

Femminile

Alessia Iezzi, Erica Sessa, Silvana Stanco

Skeet

Maschile

Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti, Elia Sdruccioli

Femminile

Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Simona Scocchetti