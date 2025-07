Tiro a volo e tiro a segno: il calendario internazionale sino a Los Angeles 2028. Roma protagonista

Mentre a Lonato del Garda è andata in scena una delle tappe più incredibili della stagione 2025 della Coppa del Mondo di tiro a volo, la federazione internazionale degli shooting sport (ISSF) ha reso noto il proprio calendario globale sino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, per quanto riguarda tappe di CdM, Finals di CdM e Mondiali che saranno qualificanti per i Giochi californiani.

Si parte dal 2026: la conferma è quella del Gran Mondiale (tiro a volo e tiro a segno, insieme, ndr) a Doha, in Qatar, dal 1° al 15 novembre, in un’annata che prevedrà tanti appuntamenti di Coppa del Mondo, con specialisti di trap e skeet e interpreti delle gare di pistola e carabina impegnati su più fronti, ma soprattutto l’organizzazione delle Finals congiunte in quel di Roma, in data ancora da definirsi.

La città eterna avrà quindi la meravigliosa possibilità di ospitare i migliori atleti del pianeta che andranno a contendersi le Sfere di Cristallo e, nel 2027, avrà anche la chance di ospitare una delle tappe della Coppa del Mondo di tiro a segno, in un anno che si concluderà con i Mondiali di tiro a segno a Daegu, in Corea, e i Mondiali di tiro a volo al Cairo, in Egitto.

Poi il 2028: l’evento polare sarà quello delle Olimpiadi di Los Angeles. Prima però verranno organizzate diverse prove di Coppa del Mondo, ancora da calendarizzare, per consentire ai tiratori di prepararsi alla vetrina a Cinque Cerchi. Dell’agenda del tiro a volo, farà parte la rassegna di quella Lonato del Garda che sarà scena della CdM anche nel 2026 e nel 2027. Di seguito tutto l’elenco completo degli eventi del tiro a volo e del tiro a segno sino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

2026

Coppa del Mondo tiro a volo (Tangeri, Marocco, 23 marzo-2 aprile)

Coppa del Mondo tiro a segno (Granada, Spagna, 3-12 aprile)

Coppa del Mondo tiro a volo (Shymkent, Kazakistan, 2-11 maggio)

Coppa del Mondo tiro a segno (Monaco di Baviera, Germania, 22 maggio-2 giugno)

Coppa del Mondo tiro a volo (Lonato del Garda, Italia, 3-12 luglio)

Coppa del Mondo tiro a segno e tiro a volo (Huangzhou, Cina, 10-19 settembre)

Coppa del Mondo tiro a segno (Il Cairo, Egitto, 8-18 ottobre)

Finals Coppa del Mondo (Roma, Italia, date da specificare)

Mondiali tiro a volo e tiro a segno (Doha, Qatar, 1°-15 novembre) – Evento qualificante per Los Angeles 2028

2027 (ancora da calendarizzare)

Coppa del Mondo tiro a segno (Baku, Monaco di Baviera, Roma)

Coppa del Mondo tiro a volo (Acapulco, Lonato del Garda, Hangzhou)

Coppa del Mondo tiro a segno e tiro a volo (Nuova Delhi, India)

Finals Coppa del Mondo (Daegu, Corea del Sud)

Mondiali tiro a segno (Daegu, Corea del Sud) – Evento qualificante per Los Angeles 2028

Mondiali tiro a volo (Il Cairo, Egitto) – Evento qualificante per Los Angeles 2028

2028 (ancora da calendarizzare)

Coppa del Mondo tiro a segno (Il Cairo, Guadalajara, Monaco di Baviera)

Coppa del Mondo tiro a volo (Lima, Lonato del Garda, Nicosia)

Coppa del Mondo tiro a segno e tiro a volo (Baku, Azerbaijan)

Le varie confederazioni definiranno poi gli appuntamenti continentali di qualifica per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Successivamente, restando in tema Cinque Cerchi, potrebbe essere inserito nell’agenda internazionale il Test-Event congiunto, tiro a segno e tiro a volo, per provare poligoni e pedane qualche mese prima dei Giochi.