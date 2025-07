Calendario Europei tiro a volo 2025: programma, orari, tv, streaming

Da venerdì 25 luglio a lunedì 4 agosto di terranno a Chateauroux, in Francia, gli Europei 2025 di tiro a volo: in programma le gare per le categorie junior e senior delle sole specialità olimpiche: Italia col contingente massimo di tre atleti per le specialità individuali e due coppie per le specialità miste.

Gli Europei 2025 di tiro a volo in programma a Chateauroux non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming delle finali sarà garantita dal canale YouTube ISSF, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle finali.

CALENDARIO EUROPEI TIRO A VOLO 2025

Venerdì 25 luglio

09.00 Qualificazioni Skeet Junior Maschile e Femminile (75 piattelli)

09.00 Skeet Senior Maschile e Femminile (50 piattelli)

Sabato 26 luglio

09.00 Qualificazioni Skeet Junior Maschile e Femminile (50 piattelli)

09.00 Qualificazioni Skeet Senior Maschile e Femminile (50 piattelli)

18:00 Finale Skeet Junior Femminile

19.15 Finale Skeet Junior Maschile

Domenica 27 luglio

09.00 Qualificazioni Skeet Senior Maschile e Femminile (25 piattelli)

14:15 Finale Skeet Senior Femminile

15.30 Finale Skeet Senior Maschile

Venerdì 01 agosto

09.00 Qualificazioni Trap Junior Maschile e Femminile (75 piattelli)

09.00 Qualificazioni Trap Senior Maschile e Femminile (50 piattelli)

Sabato 02 agosto

09.00 Qualificazioni Trap Junior Maschile e Femminile (50 piattelli)

09.00 Qualificazioni Trap Senior Maschile e Femminile (50 piattelli)

17:45 Finale Trap Junior Femminile

19.00 Finale Trap Junior Maschile

Domenica 03 agosto

09.00 Qualificazioni Trap Senior Maschile e Femminile (25 piattelli)

13:30 Finale Trap Senior Femminile

14.45 Finale Trap Senior Maschile

Lunedì 04 agosto

09.00 Qualificazioni Trap Senior e Junior Mixed Team

17:30 Finali Mixed Team Junior Trap

18:45 Finali Mixed Team Senior Trap

