Tiro a volo, Tammaro Cassandro ad un passo dall’ingresso in finale nello skeet agli Europei

Per l’Italia quasi tutte le speranze di ingresso in finale nello skeet agli Europei 2025 di tiro a volo, in corso a Chateauroux, in Francia, sulle stesse pedane delle gare delle Olimpiadi dello scorso anno, sono riposte in Tammaro Cassandro, il quale guida le qualificazioni maschili dopo due giornate con un ruolino di marcia immacolato.

Nelle qualificazioni maschili, ad una sola serie dal termine, guida, infatti, con un perfetto 100/100 la coppia composta dall’azzurro Tammaro Cassandro e dal britannico Ben Llewellin, tallonati da un quartetto di tiratori al terzo posto con 99/100, formato dal tedesco Sven Korte, dall’ucraino Mikola Milchev, dal finlandese Timi Vallioniemi e dall’irlandese Jack Fairclough.

Spera di rientrare nella lotta per l’ingresso in finale Erik Pittini, al momento nel quintetto che condivide il settimo posto a quota 98/100, mentre è tagliato fuori dai giochi Gabriele Rossetti, nel gruppo di nove atleti al 38° posto con 94/100.

Nelle qualificazioni femminili, dopo 100 dei 125 piattelli previsti, guida da sola in testa a quota 97 la britannica Amber Jo Rutter, la quale precede un quartetto in seconda piazza con 96, composto dalla turca Cigdem Ozyaman Ozenir, dalla transalpina Lucie Anastassiou, dall’ucraina Viktoriia Naumenko e dalla ceca Anna Sindelarova.

Le azzurre devono risalire la china per sperare nell’ingresso in finale: nel gruppo di sette tiratrici al nono posto con 94 ci sono Simona Scocchetti e Chiara Di Marziantonio, infine Martina Bartolomei fa parte del quartetto in 16ma posizione con 93.