Thomas Ceccon accusa il colpo: “Ero venuto per vincere, sorpreso dai miei avversari”

Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d’argento nella finale dei 100 metri dorso maschili ai Mondiali senior 2025 di nuoto di Singapore: l’azzurro si è fermato a 51″90, battuto per 0″05 dal sudafricano Pieter Coetze, vittorioso in 51.85. Delusione nelle parole dell’atleta italiano ai microfoni di Rai 2 HD al termine della gara.

L’analisi della gara: “Sicuramente è un passaggio lento, non vedevo lui (Coetze, ndr), quindi ho visto gli altri di fianco a me ed ho detto ‘Dovremmo essere tutti lì più o meno’. Sono contento per lui, anche il francese (Yohann Ndoye-Brouard, terzo, ndr) è sotto i 52″, quindi si vede che si sta muovendo questa gara. Sono contento di questo. Venivo qua per vincere, non ho vinto, va bene comunque. Prendiamo con le pinze questo va bene, perché comunque è un sotto 52″, cosa che non facevo da tre anni, quindi avevo detto che stavo bene, stavo in forma. Ovviamente era meglio vincere“.

Le ragioni della sconfitta: “Oggi non mi aspettavo potessero andare così forte, pensavo sinceramente che Kliment (Kolesnikov, ndr) potesse essere quello un po’ più tosto da battere oggi, quindi sono rimasto sorpreso. Complimenti a loro che oggi sono andati forte“.

I progressi in questa specialità: “E’ una gara in cui si sta velocizzando il primo 50, sto guardando i passaggi, anche il francese ha imparato a passare piano e tornare forte, infatti è tornato 26″5, che è uno dei ritorni più forti di sempre. Oggi sono stato bravo perché ho deciso come fare la gara, perché magari a Parigi ho dovuto forzare un po’ il passaggio perché sapevo che gli altri passavano forte e non potevo rimanere indietro“.