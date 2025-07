Nuoto, Carlos D’Ambrosio accetta il verdetto: “Ho dato tutto, l’importante era divertirsi in questo primo Mondiale”

Si conclude con la vittoria di David Popovici la finale dei 200 stile libero maschili ai Mondiali di nuoto 2025. Il rumeno, campione olimpico in carica, ha chiuso la sua gara con il crono di 1:43.53, sorpassando nell’ultima vasca lo statunitense Luke Hobson, argento con 1:43.84. Bronzo per il giapponese Tatsuya Murasa con il tempo di 1:44.54.

Sesto posto per un ottimo Carlos d’Ambrosio, alla sua prima finale mondiale individuale. Il 18enne azzurro, già argento nella 4×100 stile libero, ha concluso l’ultimo atto con il crono di 1:45.27, accarezzando nuovamente il record italiano, da lui stabilito nella giornata di ieri. Queste le sue impressioni, nel post gara, ai microfoni di Rai Sport HD.

“È stata dura, ho un po’ sofferto però ho provato a dare tutto. Sono passato un po’ più lento di ieri sera, volevo un passaggio come quello di ieri ma non ci sono riuscito. Sono comunque contento, il ritorno l’ho fatto sicuramente meglio. Prima finale mondiale per me, mi sono veramente divertito, l’importante era quello quest’anno. È andata così”.

“Ci concentreremo nei prossimi giorni, ho sentito un po’ la stanchezza oggi però ho fatto il possibile per dare tutto quello che avevo in canna. Ho provato a fare quello che potevo, ora mi concentrerò sui 100 e vedremo anche cosa succederà con la staffetta”, ha poi concluso l’azzurro.