Nuoto, Simone Cerasuolo si peggiora, ma entra in finale col 2° tempo nei 50 rana. Eliminato Martinenghi

Si sono da poco concluse le semifinali dei 50 rana maschili ai Mondiali di nuoto 2025. Due gli italiani presenti, con Simone Cerasuolo che ha centrato l’obiettivo della finale in programma domani, mercoledì 30 luglio. Eliminato invece Nicolò Martinenghi che ha chiuso il suo penultimo atto con il settimo crono. 27.03 il tempo dell’azzurro, insufficiente per entrare nei primi otto.

Gran prova invece quella di Simone Cerasuolo che si qualifica con il tempo di 26.64, chiudendo la sua semifinale al secondo posto. L’italiano peggiora il suo crono rispetto alla batteria (26″42), ma parteciperà comunque all’ultimo atto. Miglior tempo complessivo quello del cinese Qin Haiyang, 26″52, primo davanti proprio a Cerasuolo.

La prima semifinale è stata invece conquistata dall’olandese Koen De Groot, che ha siglato il crono di 26.71, qualificandosi per l’ultimo atto. Secondo tempo per il sudafricano Chris Smith, molto vicino con 26.77. Inattesa eliminazione quindi per Nicolò Martinenghi, argento ieri nei 100 rana. I problemi fisici dichiarati ieri hanno probabilmente inciso sulla sua prestazione, che rimane insufficiente per un atleta del suo calibro.