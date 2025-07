Mondiali nuoto 2025, programma di domani: orari 30 luglio, tv, italiani in gara

Mercoledì 30 luglio andrà in scena la quarta giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena, si prevede un day-4 molto interessante, con gare che promettono spettacolo. In casa Italia, le attese non mancano e c’è grande curiosità in particolare sulle batterie dei 100 stile libero uomini.

Carlos D’Ambrosio sarà impegnato insieme a Manuel Frigo nella prova individuale e ci sono delle aspettative. Il veneto ha mostrato dei miglioramenti incredibili nel corso delle giornate passate in questa competizione e scopriremo se questa tendenza si replicherà anche nei turni della gara regina, al cospetto di avversari molto forti e qualificati.

Allargando gli orizzonti, fari puntati anche su Alberto Razzetti e Massimiliano Matteazzi, ai nastri di partenza dei 200 misti. Attese ce ne sono soprattutto sul ligure, che vuole dimostrare il proprio valore internazionale. E poi la staffetta mista mixed dell’Italia che potrebbe far saltare il banco.

MONDIALI NUOTO 2025

Mercoledì 30 luglio (orari italiani)

Sessione mattutina

04:02 50 dorso donne – Batterie

04:22 100 stile libero uomini – Batterie

05:00 200 misti uomini – Batterie

05:21 200 farfalla donne – Batterie

05:36 4×100 mista mixed – Batterie

Sessione serale

13:02 800 stile libero uomini – Finale

13:18 200 stile libero donne – Finale

13:27 100 stile libero uomini – Semifinali

13:37 50 dorso donne – Semifinali

13:52 200 farfalla uomini – Finale

14:01 50 rana uomini – Finale

14:13 200 farfalla donne – Semifinali

14:30 200 misti uomini – Semifinali

14:43 4×100 mista mixed – Finale

AZZURRI IN GARA

04:02 50 dorso donne – Batterie – Nessuna italiana iscritta

04:22 100 stile libero uomini – Batterie – Carlos D’Ambrosio, Manuel Frigo

05:00 200 misti uomini – Batterie – Alberto Razzetti, Massimiliano Matteazzi

05:21 200 farfalla donne – Batterie – Nessuna italiana iscritta

05:36 4×100 mista mixed – Batterie – Italia

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30 semifinali/finali); Sky Sport Uno (201) per l’intero programma, Sky Sport Arena e Sky Sport Mix (211) per le semifinali e le finali

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport