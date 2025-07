Tennis, gli italiani in campo nei tornei ATP e WTA della settimana 14-20 luglio

Finisce la due settimane di Wimbledon, iniziano i tornei che portano verso la stagione americana e poi gli US Open. Prima, però, c’è un momento per tornare soprattutto sul rosso, con una piccola puntata in Messico. Ma andiamo a vedere con ordine gli italiani in scena.

Partiamo da Bastad, l’ATP 250 svedese che da vari lustri gode di un notevole favore dei giocatori, tant’è che spesso è stato eletto 250 dell’anno. In casa Italia al momento è iscritto il solo Luciano Darderi, con Andrea Pellegrino destinato verosimilmente a giocare le qualificazioni.

A Gstaad, in Svizzera, le cose sono un po’ diverse: dopo il forfait di Matteo Berrettini in tabellone principale per accesso diretto non c’è più nessuno, e il solo che può tentare di entrarvi è Francesco Passaro, al momento al secondo turno delle qualificazioni.

Situazione simile a Los Cabos, in Messico, dove però la gragnuola di forfait, da Lorenzo Musetti in giù, ha creato un tale effetto domino per cui in tabellone principale, wild card a parte, l’ultimo entrato è il numero 182 del mondo, il russo Alibek Kachmazov, e nelle qualificazioni si sono infilate figure che vanno da Bernard Tomic ad un numero così limitato di alternate da esaurirne la lista.

C’è poi da considerare la Hopman Cup a Bari, in pratica la riedizione in chiave moderna di un evento che si giocava in Australia tra dicembre e gennaio fino all’avvento di ATP e poi United Cup. Sei coppie, per l’Italia quella composta da Flavio Cobolli e Lucia Bronzetti (entrata per forfait, che non è nemmeno l’unico, di Jasmine Paolini).

Per quanto riguarda il circuito WTA, si gioca al Rothenbaum di Amburgo un 250 che ha avuto e ha il merito di far rivivere questo evento anche al femminile. Nessuna italiana in main draw. Non è però tutto perduto, perché tentano le qualificazioni in due: Diletta Cherubini e Nicole Fossa Huergo. Certo, c’è un piccolo problema: si troveranno contro al primo turno.

Al WTA 250 di Iasi, in Romania, un’azzurra in tabellone principale c’è, ed è Elisabetta Cocciaretto. Doveva esserci Bronzetti, che però, come abbiamo visto, è stata altrove richiamata. Altri pezzi d’Italia sono nelle qualificazioni, con le presenze di Silvia Ambrosio e di Tatiana Pieri.